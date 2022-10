Cu cât se vinde un număr din 1940 al revistei ”Life” cu Regele Carol al II-lea pe copertă, alături de viitorul Rege Mihai I

Revista "Life", numar din februarie 1940, dedicat Romaniei, cu fotografia pe coperta a Regelui Carol al II-lea alaturi de fiul sau, viitorul Rege Mihai I, a fost scos la licitatie cu pretul de pornire 50 de euro.

Licitatia este organizata de Artmark in cadrul unei sesiuni in care a fost scoasa la vanzare o colectie de peste o suta de reviste, ilustrate si fotografii dedicate familiei regale a Romaniei.

In cadrul evenimentului organizat online se poate licita, de exemplu, pentru un portret al Regelui Mihai I copil, realizat in 1927, fotografia fiind estimata la 600-800 de euro.

Doua gravuri ilustrandu-i pe Regele Ferdinand si Regina Maria si au un pret estimat de 400-600 de euro, iar o fotografie ilustrand-o pe Regina Maria in ziua Incoronarii, realizata in atelierul fotografic Guggenberger Mairovitz, in anul 1922, cu semnatura olografa a Reginei, in rama de argint are un pret de pornire de 500 de euro.

Licitati incepe joi, 20 octombrie 2022, ora 19.00.

