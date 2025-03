Oblivion, un film pe care orice pasionat de high-tech trebuie sa-l vada (VIDEO)

Oblivion si-a facut debutul pe ecran de curand, iar cronicile indica o reusita a acestei pelicule.

Nu vom vorbi despre film, povestea este oarecum clasica insa presarata inspirat cu schimbari de situatie neasteptate, tensiune multa, efecte speciale intr-o doza care sa nu jigneasca inteligenta privitorului, si inca ceva: o parte din tehnologia pe care o promovam astazi ca fiind de viitor, precum dronele depre care tot am vorbit si care incep sa se invarta pe cerul New York-ului, s-ar putea identifica in acest film.

Cum nu suntem critici de film, ne oprim cu aprecierile la adresa Oblivion. Dar va recomandam sa il vedeti, iar pana ajungeti la cinematograf, va invitam sa urmariti trailerul oficial ale peliculei.

