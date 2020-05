"O locuinta sigura si decenta aduce stabilitate, siguranta si iata ca acum a devenit principalul leac al societatilor de pretutindeni in lupta cu pandemia cauzata de virusul COVID-19", a declarat Roberto Patrascoiu, director national Habitat for Humanity Romania."Acasa pentru Umanitate este un conurs de al carui rezultat se vor bucura cei pentru care 'acasa' inca inseamna doar un vis frumos. Demersul intreprins in parteneriat cu OAR Bucuresti este un prim pas-manifest pentru o locuire decenta si accesibila".Concursul "Acasa pentru umanitate", lansat in deschiderea Anualei de Arhitectura Bucuresti 2020 si adresat profesionistilor din zona de proiectare, are premii in valoare de 13.400 de euro."OAR Bucuresti impreuna cu Habtat for Humanity Romania sprijina atat mediul profesional, cat si mediul de constructii si pe cel antreprenorial orientat catre civic si umanitar", a declarat Emil Ivanescu, presedinte OAR Bucuresti."Prin Anuala de Arhitectura Bucuresti 2020, OAR Bucuresti sustine arhitectura sociala, arhitectura adresata familiilor si comunitatilor vulnerabile. Credem ca doar prin concursuri de solutii profesionale vom putea, impreuna, sa crestem calitatea locuirii sustenabile."In data de 22 mai 2020 va avea loc o conferinta online care va cuprinde discutii pe tema de concurs si la care inscrierile pot fi facute pana in 21 mai. Vor urma doua runde de intrebari si raspunsuri, iar in perioada 27 iunie - 06 iulie 2020 vor putea fi inscrise proiectele.Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul concursului:https://acasapentruumanitate.oar-bucuresti.ro/Citeste si: Casa pe roti, o solutie pentru cei care vor sa evadeze din izolarea la bloc ...citeste mai departe despre " Se cauta solutii pentru construirea unor locuinte-tip de numai 20.000 sau 30.000 de euro - concurs de arhitectura " pe Ziare.com