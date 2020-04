"Prima casa" devine oficial "O casa, o familie" - Ce se schimba si ce ramane la fel

Legea a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 2 aprilie, intrand in vigoare in urmatoarea zi, odata cu publicarea in Monitorul Oficial.Ce se schimbaPlafon maxim pentru venituriCea mai importanta schimbare o reprezinta introducerea unui plafon maxim pentru venituri: 4.500 de lei pentru cei fara copii si 7.000 de lei pentru cei care au copii sau minori in intretinere.Astfel, potrivit legii, la data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului impreuna cu sotul sau sotia, dupa caz, nu pot depasi valoarea de 4.500 de lei.Important de mentionat este faptul ca la calculul acestei limite nu sunt luate in considerare beneficiile de asistenta sociala primite de persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil, daca acestea duc la depasirea pragului de 4.500 de lei.Pentru familiile cu unul sau mai multi copii, plafonul este mai mare. Astfel, la data solicitarii creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depasi valoarea de 7.000 lei. In aceasta categorie intra si persoanele care au in intretinere unul sau mai multi minori.Facilitarea achizitiei unei locuinte pentru persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabilIn cazul romanilor care fac parte din grupuri vulnerabile si primesc ajutoare sociale de la stat (indemnizatii de handicap etc.), banii respectivi vor fi luati in considerare ca venit eligibil in cadrul noului program."Toate beneficiile de asistenta sociala, definite de art. 7 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilite conform legii, constituie venit in sensul prezentei ordonante si vor fi luate in calcul la analiza acordarii finantarilor", se arata in lege.Important: Daca aceste beneficii duc la depasirea pragului de 4.500 de lei, atunci vor fi scoase din calcul (vezi punctul anterior).Subventii la dobanda pentru anumite categoriiAnumite categorii pot beneficia de dobanzi reduse la imprumuturile pentru locuinte obtinute prin noul program de finantare, astfel:- reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobanzii creditului garantat pe toata durata programului pentru familiile cu un singur copil;- reducerea cu un punct procentual a ratei dobanzii ...citeste mai departe despre " "Prima casa" devine oficial "O casa, o familie" - Ce se schimba si ce ramane la fel " pe Ziare.com