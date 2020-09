Premiera pe piata romaneasca a electrocasnicelor: TECHSTORE.ro lanseaza frigiderele Side by Side de ultima generatie din Seria G de la Hitachi

Pe langa compartimentarea ultra-optimizata, design-ul modern cu usi de sticla cristal tip oglinda, capacitatea mare de stocare - aproximativ 5 cosuri de mana de cumparaturi din supermarket - izolarea termica avansata care faciliteaza consumul redus de energie (clasa A++), precum si deschiderea automata a usilor, aceasta categorie de frigidere se remarca in special pentru functiile de vacuum: Este vorba despre crearea unui mediu sarac in oxigen - 0.8 atmosfere - care contribuie la mentinerea prospetimii alimentelor timp indelungat. Astfel, dispare nevoia de a efectua cumparaturi odata la doua-trei zile.Tehnologia de vidare a noilor frigidere Side by Side din Seria G au fost inventate de catre Atsuko Funayama si Mako Kokubu, inginerii din cadrul departamentului de refrigerare si incalzire al celor de la Hitachi. Tehnicienii au reusit sa gaseasca metode inovatoare pentru a pastra prospetime si valoarea nutritionala a diverselor tipuri de alimente dupa ce au efectuat peste 6.000 de teste.In ceea ce priveste congelarea alimentelor, frigiderele Hitachi Side by Side din Seria G au capacitatea de a ingheta 12 kilograme de alimente in 24 ore si de functiona in parametri timp de 15 ore in cazul unei pene de curent.Modul Vacuum Sub Zero este pretabil pentru carne, peste si alte produse procesate, in timp ce modul Vacuum Chilled este recomandat pentru legume si derivate ale acestora, care vor fi pastrate mai multa vreme in conditii optime, fara ca sa fie inghetate, evitandu-se astfel deteriorarea aromei si a texturii.Volumul net al frigiderului Side by Side Hitachi din seria G comercializat de catre TECHSTORE.ro este de 525 de litri, mai exact 525 litri destinati refrigerarii, respectiv 107 litri destinati congelarii.Intreaga gama de frigidere Hitachi - Multi-Door , Side-by-Side, French Door, Bottom Freezers si Top Freezers - a fost conceputa avand in vedere nevoile consumatorilor din timpurile noastre. Produsele de elita sunt destinate caselor viitorului. De aceea, eficienta energetica, precum si reducerea impactului asupra mediului si a societatii reprezinta o prioritate.Lantul de magazine electrocasnice premium TECHSTORE.ro este distribuitor autorizat in Romania al brandurilor de top HAIER, HITACHI, IoMabe, Bertazzoni, ILVE, LOFRA Italy, Fulgor Milano, Foster Italy, Bompani Modena, Smalvic, TecnoGas, Baraldi Milano si Tecfrigo.Specialistii TECHSTORE.ro, care se bucura de peste 10 ani de experienta in domeniu, va stau la dispozitie cu informatii detaliate despre peste 5.000 de produse si echipamente electrocasnice de lux.