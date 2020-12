ANALIZA: Preturile apartamentelor continua sa creasca

Majoritatea centrelor regionale analizate - cinci din cele sase mari orase monitorizate constant de Imobiliare.ro, mai exact - s-au inscris pe o traiectorie ascendenta la acest capitol, cresteri avand loc atat pe segmentul rezidential vechi, cat si pe cel nou. Exceptia de la regula este reprezentata de Timisoara, unde pretul mediu solicitat pentru un apartament s-a mai diminuat, sub influenta evolutiei consemnate pe piata noua.Preturile apartamentelor, cel mai mare avans in BucurestiIn Capitala, suma medie solicitata pentru un apartament a ajuns la 1.400 de euro pe metru patrat util, in conditiile unui avans de 2,4% fata de octombrie (cand aceasta se situa la 1.367 de euro pe metru patrat). Spre deosebire de luna trecuta, cele doua segmente ale pietei rezidentiale au avut o evolutie destul de discrepanta: locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,4% in decurs de 30 de zile (de la 1.338 la 1.343 de euro pe metru patrat), in timp ce unitatile locative nou-construite au consemnat un avans substantial, de 4% mai exact (de la 1.390 la 1.445 de euro pe metru patrat).Brasov, crestere de 1,2%In orasul de la poalele Tampei, Indicele Imobiliare.ro a consemnat, pe parcursul lunii noiembrie, un avans de 1,2%, de la 1.217 euro pe metru patrat util, la 1.231 de euro pe metru patrat. Variatii pozitive au avut loc pe ambele segmente de piata analizate: apartamentele vechi s-au apreciat cu 1,1% (de la 1.201 la 1.214 euro pe metru patrat), in vreme ce locuintele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au inregistrat o crestere de 0,8% (de la 1.251 la 1.261 de euro pe metru patrat).Cluj-Napoca, majorare de 0,8%In orasul de pe Somes, preturile apartamentelor s-au majorat cu 0,8% luna trecuta, ajungand la o medie de 1.840 de euro pe metru patrat util - fata de 1.826 de euro pe metru patrat la finele lunii trecute. O locuinta in bloc vechi a ajuns sa coste 1.787 de euro pe metru patrat, in conditiile unui avans lunar usor, de 0,1% (de la 1.785 de euro pe metru patrat). Pe segmentul apartamentelor noi, pe de alta parte, a avut loc o crestere de 1,4%, de la 1.872 la 1.898 de euro pe metru patrat.Constanta isi continua trendul ascendent...citeste mai departe despre " ANALIZA: Preturile apartamentelor continua sa creasca " pe Ziare.com