Piata imobiliara in contextul COVID-19

Dupa o crestere exponentiala cu 8.23% a pietei imobiliarelor in anul 2019, datorata tranzactiilor care s-au realizat, specialistii din domeniu preconizau ca in anul 2020 cresterea va fi una cel putin la fel de mare, incluzand Romania in topul tarilor cu potential. Trazactiile imobiliare din primul sfert al anul 2020 au fost in valoare de 152 de milioane de euro.Cresterea cu 8.1% a fost, intr-adevar, inregistrata, dar, chiar si asa, contextul actual a facut ca punctul de vedere al expertilor sa fie unul mai putin optimist.Daca este sa urmarim ofertele de pe marile portaluri de imobiliare din Romania vom observa ca preturile se mentin la niveluri similare cu cele dinaintea pandemiei iar tendinta nu pare a fi de scadere.Specialistii sustin ca, in cel mai bun caz, piata doar va stagna, iar efectele pandemiei vor diferi in functie de categoria de consumatori.Unul dintre efectele resimtite in acest domeniu se datoreaza cresterii numarului somerilor cu 5.4% fata de anul precedent, fapt care duce la scaderea eligibilitatii potentialilor clienti din prima categorie, clienti care sunt in cautarea proprietatilor cu preturi de pana la 1300 EUR/mp.Cea de-a doua categorie de consumatori este formata din persoanele care sunt interesate de proprietati, fie ca vorbim de apartamante sau case si vile , ale caror preturi variaza intre 1300 si 2000 EUR/mp, persoane care au un venit mediu spre ridicat si care vor fi afectati doar partial de criza.Ultima categorie de potentiali investitori este si cea mai restransa, dar in care specialistii nu anticipeaza schimbari majore, fiind vorba despre cei care acorda interes proprietatilor al caror pret incepe de la 2000 EUR/mp.Studiul realizat de o companie importanta in domeniul serviciilor profesionale imobiliare si de gestionare a investitiilor cu participarea a 100 de jucatori din industria imobiliarelor releva ca investitorii doresc o mai buna intelegere a contextului actual inainte de a fi in postura din care sa ia decizii cu privire la noul mediu real-estate. 84.7% dintre acestia asteapta o scadere in pretul de inchiriere al proprietatilor destinate comertului cu amanuntul, iar 45,8% considera ca si pretul de inchiriere pentru spatiile de birouri va scadea. Peste 70% dintre respondenti opineaza ca spatiile/proprietatile se vor devaloriza, minimizandu-se si pretul de achizitie al acestora.Mentionam la inceputul articolului faptul ca interactiunea cu ceilalti sufera schimbari radicale, ceea ce ingreuneaza procedura de vizionare a tuturor tipurilor de proprietati, fie ca vorbim despre terenuri, case sau apartamente de vanzare Caracterul inovativ al mijloacelor de vizionare nu a fost imbratisat de specialistii care au raspuns studiului, 83% dintre ei sustinand ca nu isi pot imagina achizitionarea unui bun bazandu-se exclusiv pe un tur video.