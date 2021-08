Mainile nu sunt singurele ce trebuie sa beneficieze de aceste solutii

Comanda online dezinfectanti profesionali pentru siguranta clientilor!

Fiecare client sau pacient ar trebui sa se bucure de un mediu curat si dezinfectat, fara teama de a dobandi alte boli sau afectiuni. Pe site-ul Delphionline.ro ai la dispozitie dezinfectanti pentru suprafete diferite, tablete efervescente cu clor, dezinfectanti de contact sau pentru maini. Alaturi de cei din urma, poti comanda si dozatoare pe care sa le amplasezi la intrarea in incapere.Solutiile pe care le gasesti pe acest site sunt produse la inalte standarde europene si avizate de Ministerul Sanatatii, respectand cu rigoare si responsabilitate cantitatile corespunzatoare. Acestia omoara numeroase bacterii si virusi, eliminand riscul de imbolnavire al angajatilor, pacientilor sau clientilor.Produsele disponibile pe delphionline.ro nu fac parte doar din categoria de dezinfectanti profesionali . Aici vei gasi o gama larga de echipamente pentru curatenie profesionale, scule si masini profesionale, accesorii si solutii pentru curatenie si intretinere, sisteme si echipamente de igiena, consumabile pentru igiena, consumabile medicale, cosuri de gunoi, detergenti profesionali, articole si solutii pentru HoReCa.Fiecare cladire trebuie sa ofere clientilor sau pacientilor incredere deplina. In ultima perioada, coronavirusul a facut destule victime, incat intreaga omenire trebuie protejata. Din acest motiv, dezinfectantul trebuie sa fie un accesoriu de nelipsit in interiorul fiecarei cladiri sau institutii.Prin utilizarea dezinfectantilor eficienti, nu doar protejezi clientii sau pacientii, ci si angajatii. Lucrul cu oamenii este foarte riscant in aceasta perioada si pentru a te asigura ca nu ramai in criza de personal, dezinfectantul este solutia! In plus, trebuie sa le asiguri acestora si un mediu de lucru lipsit de griji, dezinfectand constant suprafetele si mainile si asigurand masti de protectie faciale sau chirurgicale.Site-ul delphionline.ro iti ofera sisteme complete de igiena si produse de curatenie profesionale. Utilizarea lor constanta va elimina riscul imbolnavirii angajatilor, a conducerii, clientilor sau dupa caz, pacientilor. De asemenea, ai posibilitatea de a comanda si test rapid anticorpi / antigen COVID-19, atat de vital in zilele noastre.Protectia la un nivel mare se poate obtine si prin achizitionarea combinezoanelor laminate pentru COVID. Acestea sunt extrem de utile pentru medicii sau asistentii care se confrunta cu acest tip de pacienti sau cei care lucreaza in domeniul medical.Este mai bine sa previi decat sa tratezi, asadar nu lasa totul la voia intamplarii! Protejeaza persoanele din jurul tau si achizitioneaza dezinfectanti profesionali pentru siguranta clientilor, pacientilor sau angajatilor. Toti dezinfectantii sunt conceputi special pentru a nu distruge suprafetele, ci doar pentru a le curata intens. Poti opta intre cei gata preparati (RTU) sau pentru solutiile ce necesita diluare.DelphiOnline este mereu ajutorul tau pentru dezinfectarea suprafetelor si curatarea intensa a acestora! Magazinul online se poate contacta la telefon sau prin intermediul e-mailului comenzi@delphionline.ro.