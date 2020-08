Cum transformi bucataria veche intr-un spatiu modern, in doar 4 pasi?

Ce iti trebuie pentru a avea o bucatarie moderna?

Alege un blat de bucatarie modern

Instaleaza un coltar de bucatarie

Placheaza peretele comun cu blatul de bucatarie

Ilumineaza modern, cu leduri si spoturi

Bucatariile de odinioara nu beneficiau, in mod cert, de spatiul pe care il avem la dispozitie acum. Nu pentru ca nu ar fi existat, ci pentru ca tendinta moderna este aceea de a mobila si utila spatiile astfel incat locul ramas liber sa fie exploatat in siguranta. Blaturile de bucatarie in locul meselor uzuale, mobila suspendata in locul mobilierului masiv, toate aceste lucruri schimba radical felul in care este amenajata o bucatarie.Blatul de bucatarie este articolul cel mai util, pentr ca iti ofera posibilitatea amenajarii si a utilizarii eficiente a spatiului. Poti gasi un blat de bucatarie la pret decent daca te documentezi putin si daca iti faci, dinainte, un plan cu privire la ceea ce iti doresti de la el.Aici discutia se ramifica, pentru ca intra in calcul materialele si dimensiunile, acestea fiind foarte importante atat in ceea ce priveste potrivirea in spatiu, cat si cea in bugetul alocat. Blaturile pot fi realizate din mai multe tipuri de materiale, in principal lemnul si piatra naturala. Cumva, insa, epoca blaturilor din lemn a apus, iar locul acestora a fost luat de cele din piatra naturala. Acestea au avantajul ca nu se deterioreaza, nici macar la curatare, ca se monteaza facil si ca, din punct de vedere estetic, nu pot fi intrecute de niciun alt material. In plus, blaturile din piatra naturala sunt igienice, fiind folosite cu precadere mai ales in industria alimentara.Daca, odinioara, masa cu patru scaune din centrul bucatariei era locul in care familia se aduna pentru a manca impreuna, bucataria moderna ne aduce impreuna, in bucatarie, insa, stand direct pe canapea. Un coltar de bucatarie, alaturi de o masa eleganta din lemn, va avea spori confortul, telul nostru, al tuturor.Este important ca in zona in care gatesti cel mai adesea sa ai o suprafata cat mai curata. Pentru a intretine usor peretele din zona blatului de bucatarie, dar si pentru a te bucura de un aspect estetic deosebit, poti placa, chiar cu piatra naturala, aceasta zona. Peretele va fi, astfel, protejat, iar zona blatului va avea continuitate si frumusete din punct de vedere vizual, fiindca piatra naturala va aduce un plus de stralucire si bun gust.Poate ca, odinioara, un bec intr-o lustra era suficient pentru o bucatarie. Astazi, insa, vorbim despre spoturi si leduri cu lumina rece sau calda, sau despre benzi de iluminare care se pot dispune chiar si in cele mai neconventionale zone. Sub mobila de bucatarie sau in zona mobilei suspendate, iluminatul va conferi un aer modern bucatariei.Pe langa toate acestea, este important sa ai in vedere utilarea bucatariei, care trebuie sa se faca, pe cat posibil, cat mai modern. Un frigider cromat, o plita deosebita, cuptorul cu microunde, chiuveta din granit sau compozit contribuie la realizarea unei imagini de ansamblu moderne.