Aceste date arata ca pretul locuintelor si chiriile in Uniunea Europeana au urmat traiectorii diferite dupa 2007. In timp ce chiriile au crescut constant pana la finele anului trecut, pretul locuintelor a fluctuat semnificativ.Imediat dupa criza financiara din 2008, pretul locuintelor a scazut brusc in UE dupa care a ramas mai mult sau mai putin stabil intre 2009 si 2014. Insa incepand din 2015 pretul locuintelor a crescut intr-un ritm mult mai rapid decat chiriile.Tarile membre cu cele mai mari cresteri ale pretului locuintelor, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2007 si trimestrul patru 2019, sunt Austria (88,4%), Luxemburg (84,8%) si Suedia (80,6%).In schimb, chiriile au crescut constant in UE. Comparand trimestrul patru 2007 cu trimestrul patru 2019, chiriile au crescut in 26 de state membre si singura tara in care au scazut este Grecia, minus 17,5%. Tarile membre cu cele mai mari cresteri ale chiriilor, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2007 si trimestrul patru 2019, sunt Lituania (101,2%), Cehia (79,3%) si Ungaria (70,8%). ...citeste mai departe despre " Cele mai mari scaderi ale preturilor locuintelor din UE intre anii 2007 si 2019 s-au inregistrat in Romania si in Grecia " pe Ziare.com