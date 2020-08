Ce trebuie sa stii despre ancorele chimice?

Cu ajutorul unei ancore chimice se pot fixa cu usurinta tijele filetante, piatra, caramida sau barele de armatura din beton.Exista doua tipuri de ancore chimice.Primul tip este reprezentat de ancore timice care se monteaza prin injectie. Acestea sunt asemanatoare unui mortar si se introduc in beton prin intermediul unor pistoale de injectie.Cel de-al doilea tip de ancore chimice este cel sub forma de capsule. Compusii chimici sunt aceiasi, insa vin in capsule realizate din sticla sau din folie de plastic. Atunci cand se dau gauri in beton, aceste capsule se introduc, pur si simplu, in gaura.Pentru cei mai multi oameni prima optiune de fixare este cea traditionala, cu suruburi si dibluri. Varianta traditionala este mai ieftina si mai simplu de folosit. In anumite conditii insa, aceste dibluri si suruburi nu sunt eficiente, ceea ce face loc acestor ancore.Avantajele pe care le ofera sunt urmatoarele:* Ofera o rezistenta la smulgere de pana la 213 KN. Aceasta rezistenta le face sa fie cele mai rezistente solutii de fixare in beton;* Sunt foarte eficiente in gauri obtinute prin carotare si se pot fixa aproape de margine;* Pot fi fixate chiar si in peretii din beton care au o consistenta destul de slaba.* Pot fi folosite fara probleme chiar si in materialele cu goluri.Daca alegi fixarea cu ancore chimice trebuie sa stii o serie de informatii:1. Durata de viata a unei astfel de ancore este de aproximativ 50 de ani;2. O ancora chimica trebuie sa fie folosita in maxim 24 de luni de la data fabricatiei. Uneori, termenul de valabilitate este de doar 18 luni, motiv pentru care trebuie sa fie analizat cu atentie;3. Exista ancore chimice care pot fi montate chiar si in beton umed sau in gauri inundate. Pentru a te asigura ca acest lucru este posibil insa, trebuie sa citesti agreement-ul ETA al ancorei. ETA (European Technical Aprovel) este un document prin care se certifica caracteristicile tehnice ale produselor de constructii.4. In ancorele chimice se gasesc, de regula, mai multe ingrediente si nu toate ancorele sunt la fel. Totusi, majoritatea ancorelor respecta o reteta bazata pe polimeri, unul sau mai multi manomeri, aditivi minerali, agenti de intarire si alti aditivi care dau culoare sau corecteaza consistenta.5. In general, ancora chimica poate sa fixeze balustrade, grini, fatade, accesorii sanitare si orice alte produse grele care trebuie sa fie fixate pe un beton.Daca vrei, asadar, sa montezi elemente de dimensiuni mari, este bine sa ai in vedere ancora chimica in loc de elementele clasice de fixare. Fara a fi foarte costisitoare, aceasta asigura o rezistenta de zeci de ani.