Avantajele celor care aleg centralele termice in condensatie

Centralele termice clasice pe gaz nu se mai importa si nu se mai produc in Comunitatea Europeana incepand cu toamna anului trecut, acestea fiind inlocuite de noile modele de centrale in condensatie, mult mai eficiente din punct de vedere economic si nepoluante.

Daca sunteti in situatia de a va inlocui vechea centrala sau doriti sa va montati una noua, este bine sa stiti care sunt avantajele centralelor in condensatie fata de cele clasice folosite pana acum.

Pentru a putea evidentia avantajele centralelor termice in condensatie, trebuie stiut si inteles modul in care acestea functioneaza. Sunt echipate cu schimbatoare de caldura mult mai mari, ceea ce inseamna ca suprafetele de schimb de caldura sunt mult mai mari; vorbim deci de un schimb de caldura mai intens care permite vaporilor de apa sa condenseze in interiorul aparatului.

Centralele termice in condensatie

Caldura rezultata din condensare este dirijata din nou in circuitul de incalzire, aducand astfel o cantitate suplimentara de energie, iar apa rezultata este eliminata catre teava de ape reziduale.

In cazul centralelor clasice, aceasta parte a energiei nu este valorificata, fiind eliminata practic odata cu gazele de ardere.

Datorita acestei noi tehnologii de functionare a centralelor in condensatie vorbim de un randament ridicat, ceea ce inseamna si un consum redus de combustibil, de pana la 35% fata de centralele termice clasice. Utilizarea acestor centrale de incalzire asigura reducerea emisiilor de CO2 si astfel reusesc sa protejeze mediul inconjurator.

Nu trebuie pierduta din vedere nici calitatea pe care o ofera aceste produse, fiind net superioara datorita tehnologiei cu care functioneaza si a materialelor din care sunt realizate.

Fata de centralele termice clasice, care pot functiona in medie 10 ani, producatorii de centralele termice in condensatie cu schimbator si arzator din otel inoxidabil estimeaza o durata mai mare de viata, de pana la 15 ani, cu respectarea conditiilor de intretinere si exploatare.

Viessmann, solutia confortului tau termic

Producatorii de centrale termice isi optimizeaza continuu produsele venind cu solutii noi, tinand pasul cu ritmul accelerat de dezvoltare al tehnologiilor actuale.

Viessmann, unul dintre cei mai importanti producatori internationali de sisteme de incalzire, ofera solutii individuale cu sisteme echipate acum cu tehnologii de ultima generatie.

Produsele Viessmann sunt foarte cunoscute si apreciate in randul consumatorilor din Romania pentru calitatea, fiabilitatea si eficienta lor. Vorbim aici de o gama completa de produse, cu o tehnologie de varf ce stabileste noi standarde.

