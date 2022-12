Cele mai noi trenduri de culori pentru canapele în 2023

Te gandesti sa iti schimbi canapeaua din living si nu stii care sunt tendintele in materie de culoare pentru anul 2023? Cand vine vorba de nuantele pieselor centrale de mobilier, specialistii in design interior spun ca trebuie sa ne raportam la schema de culori pe care o avem deja in locuinta: tonurile peretilor, parchetului, perdelelor, dar si ale decoratiunilor.

In plus, fiecare incapere trebuie sa ne reprezinte personalitatea si sa ne transmita emotii aparte. Chiar daca nu exista o reteta general valabila care sa se plieze pe nevoile tuturor, anul 2023 aduce o serie de noi tendinte in ceea ce priveste designul interior, iar canapelele nu fac exceptie. Tonurile neutre raman la moda, insa exista si culori calde sau chiar vibrante care capata tot mai mult teren.

Iata care sunt cele mai populare culori pentru canapele in anul 2023:

1. Albastru - Una dintre culorile care ramane in topul preferintelor pentru designul interior in 2023 este albastrul - cu toate variatiile lui. De la nuantele deschise sau prafuite, pana la cobalt sau cerneala, albastrul poate fi considerat culoarea anului in amenajari interioare, fiind prima optiune a designerilor de top. Desi este o culoare clasica si deja foarte populara, inspira incredere, putere, infinitate, seninatate si pace, emotii pe care cu totii ne-am dori sa le regasim acasa. O canapea albastra se potriveste atat in living, cat si in dormitor, camera de oaspeti, birou sau camera copilului. Aceasta evidentiaza elementele de decor din lemn, marmura sau ceramica si sparge monotonia intr-un spatiu cu influente minimaliste.

2. Verde - O culoare vie si naturala, verdele este recomandat de specialistii in design interior mai ales persoanelor care se confrunta cu stari de neliniste sau anxietate. Asociata cu natura, viata, fertilitatea, speranta si cresterea, culoarea verde a canapelei va aduce o nota de prospetime incaperii, dar si o senzatie de liniste pentru ca, spun specialistii, aceasta nuanta are proprietati uimitoare asupra starii de spirit. Pe lista recomandarilor facute de Institutul Pantone pentru anul 2023 se afla si Grayed Jade, un ton de verde cenusiu mineralizat care se potriveste perfect stilurilor aerisite, nordice sau minimaliste.

3. Galben Mustar - O nuanta calda si energica, asociata cu pamantul si soarele, mustariul este o culoare populara pentru canapele in 2023. Fiind cea mai vizibila culoare a spectrului, galbenul inspira optimism si bucurie, fiind ideal pentru o camera de zi sau un birou, un salon, un cabinet. In combinatie cu pernute decorative gri, alb, kaki sau maro, se potriveste perfect spatiilor clasice, in schimb ce asocierea cu nuante electrice, este ideala pentru casele moderne si vibrante.

4. Viva Magenta - Institutul Pantone a anuntat culoarea anului 2023: Viva Magenta. "Numele culorii in sine va spune ca aceasta este o culoare cu care sa sarbatoriti (...) Este curajoasa, este neinfricata si este folosita pentru a descrie optimism si fericire si stim ca avem cu totii nevoie mare de asa ceva", a declarat Leatrice Eiseman, directorul executiv al Institutului. O nuanta vibranta, bazata atat pe tonuri calde, cat si pe tonuri reci, magenta este descrisa ca un rosu exuberant care promoveaza bucuria de a trai. Daca iti place sa fii in ton cu cele mai noi trenduri in materie de culoare, atunci o canapea magenta in zona de living ii va impresiona chiar si pe cei mai pretentiosi musafiri.

5. Culorile neutre - Potrivite in orice tip de decor, culorile neutre nu acapareaza atentia de la mobilier sau decor, iar simbolul lor este strans legat cu natura. Spre exemplu, canapelele in nuante de crem, maro macha, grej sau gri-verzui creeaza un spatiu simplu si linistitor, potrivit tuturor stilurilor de design.

Indiferent de alegerea facuta, canapelele trebuie sa se potriveasca personalitatii tale. Dupa ce ai ales culoarea favorita, ia in considerare si celelalte aspecte: spatiul de care dispui, scopul si functionalitatea, materialul tapiteriei si designul locuintei. Alege canapele potrivite livingului tau din portofoliul de produse: https://www.somproduct.ro/.

Despre SomProduct

SomProduct este un brand cu traditie in Romania, avand o experienta de 14 ani in industria Home&Deco si un portofoliu de peste 90.000 de articole de la branduri de top autohtone si internationale. Bazele companiei au fost puse in anul 2008, la Baia Mare, din dorinta de a oferi oamenilor confort si inovatie. Daca atunci portofoliul de produse cuprindea doar cinci articole: trei saltele, o somiera si o canapea, astazi clientii pot achizitiona mobilier si decoratiuni pentru intreaga locuinta dintr-un singur loc: piese si seturi pentru dormitor, living, camera copiilor, birou, bucatarie, baie si hol, corpuri de iluminat, electrocasnice si obiecte pentru terasa si gradina.

