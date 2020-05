Telemunca - ce dezavantaje sunt la munca de acasa si cum poate fi recreat mediul de la birou in propria locuinta

Una dintre cele mai comune probleme se refera la postura gresita in fata ecranelor. De aici si problemele de spate, din zona cervicala mai ales, precum si durerile de cap. Nivelul de concentrare scade, productivitatea scade si ea. Nu exista un secret in ceea ce priveste abordarea corecta a acestei situatii, ci mai degraba scaunul potrivit este esential.Despre scaune de birou s-a mai vorbit in atat de multe randuri, dar pare ca acum mai mult ca oricand avem si cazul practic si concret cand lipsa acestuia face diferenta. La birou un scaun potrivit este si o completare estetica a zonei. Iata insa ca in propria casa, in biroul amenajat ca un amator acest element are o mare importanta.Un scaun fix, rigid va impune o postura pe masura, de unde si durerile amplificate. Specialistii vorbesc despre necesitatea de a folosi scaune birou ergonomice. Acestea au de regula sezut si spatar moi, suprafata buretata. Se pot ajusta la inaltime, au cotiere, de preferat si suportul lombar tine cont de curbura naturala. In plus, au in dotare roti si sunt usor de mutat in orice parte a unei camere. Practic un astfel de scaun se presupune a fi de ajutor.Munca de acasa nu este pentru toata lumea. Una din problemele cu care se confrunta cei care au incercat aceasta metoda face referire la o comunicare ingreunata cu propria echipa. De asemenea, ritmul nu mai este acelasi si astfel ceea ce la birou se putea desfasura intr-o ora, acum poate ajunge la un timp aproape dublu.Specialistii spun ca este foarte important sa recream acasa spatiul de birou. Asta inseamna investitia intr-un mobilier de calitate si scaun pe masura. Pentru cei care au o munca flexibila si au mai lucrat de acasa, in mod evident aceasta perioada de pandemie nu a fost o provocare noua, de a introduce telemunca.Pe piata de profil regasim oferte la astfel de piese de mobilier. Spre exemplu inegal.ro detine una din cele mai generoase selectii de scaune de birou. In functie si de cat este dispus fiecare sa cheltuie pe un scaun, in functie de pretul pe care il setam pentru propriul confort, un astfel de scaun poate costa intre 200 si 600 de lei.Nici de disciplina nu putem uita. Munca de acasa implica o organizare pentru fiecare angajat. Trebuie insa exersat, daca ne gandim ca specialistii epidemiologi cred de pe acum ca un al doilea val de coronavirus va exista in toamna, iar singura cale de a mai pastra activitatea este cea online.