Ce presupune construirea corecta a zidurilor de sprijin?

In functie de suprafata pe care construiesti va trebui sa alegi un tip de fundatie care va sustine intregul zid. Cel mai bine este ca in pamant sa asezi beton, chiar si armat, acolo unde terenul o impune. Poti aseza si unul sau doua straturi din acelasi tip de pietre ca la suprafata, dar acestea trebuie legate cu mortar de ciment. Singurul dezavantaj al fundatiei betonate este impermeabilitatea, care impune executia unui sistem de drenaj. Daca vrei ca baza zidului sa fie permeabila, poti lasa intre pietre gauri umplute cu amestec de pietris si pamant, prin care apa isi poate face loc. Fundatia trebuie planuita bine, deoarece iti va desena practic structura zidului pe care il vei ridica. In functie de amenajarea ei vei putea inalta zidul de sprijin dorit.Betonul si piatra sunt cele doua grupe mari de materiale de constructii folosite pentru amenajarea zidurilor de sprijin. Pentru beton se respecta toate regulile turnarii cu cofraj sau al imbinarii boltarilor cu mortar de ciment. In schimb, piatra naturala are, pe langa durabilitate, marele avantaj al esteticii placute. Cel mai intelept este sa alegi piatra din zona in care construiesti, atat din punct de vedere al stilului arhitectural, cat si practic si economic, deoarece sunt mai usor de procurat si nu necesita intervaluri mari de distanta sau timp pentru transport. Bucatile din piatra trebuie sa fie proportionale cu dimensiunile zidului, nici prea mici, pentru a nu complica manopera, dar nici prea mari, pentru a nu necesita efort suplimentar de spargere. Rezistenta este esentiala, deoarece zidul de sprijin va fi expus intemperiilor meteo si socurilor de exterior. Din fericire, in magazinele de profil gasesti elemente modulare destinate amenajarii de curti interioare, cum ar fi sistemul de blocheti usor de montat, placuti din punct de vedere estetic si potriviti pentru orice stil.Dupa realizarea fundatiei si alegerea materialului dorit vei putea ridica zidul propriu-zis. Alege pietrele cele mai frumoase din punct de vedere al proportiilor si finisajelor pentru partea frontala si umple locurile mai putin vizibile cu bucatile ramase. Inclinatia acestora se va face catre interiorul zidului, la aproximativ 20 de grade. Pentru amenajarile cu ciment va trebui sa te ocupi si de montarea si prelucrarea rosturilor dintre blocuri. Nu construi un singur zid inalt acolo unde terenul permite o terasare pe mai multe niveluri. Daca ai nevoie sa sustii un teren inclinat printr-o astfel de amenajare, nu complica constructia cu un singur zid care sa preia toata sarcina. Distribuie aceasta presiune a terenului pe mai multe niveluri prin terasare. Aspectul vizual este mult mai placut, lucrarea mai usor de facut, iar terenul se stabilizeaza eficient. Stilul il poti alege in armonie cu arhitectura zonei sau a casei, sau poti inova printr-o realizare care iese din tipar.Cunoasterea unor informatii ce tin de constructii si amenajari exterioare te ajuta sa te implici mai mult in astfel de proiecte. Cu ajutorul materialelor de constructii si al tutorialelor online iti poti amenaja personal curtea. Daca insa alegi sa contractezi o firma de specialisti, documentarea iti va fi de folos pentru negocierea necesarului de materiale, a termenelor de executie si a lucrarilor propriu-zise.