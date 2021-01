7 sfaturi utile pentru amenajarea gradinii

Fa-ti o lista cu tot ce ai nevoie, pentru a estima costurile necesare acestui proiect. Daca se incadreaza in bugetul pe care il ai la dispozitie, este perfect, insa, daca iti depaseste posibilitatile, fa ajustari. Tine cont ca pot aparea si cheltuieli neprevazute, asa ca trebuie sa adaugi 15-20% la suma estimata.Dupa ce ti-ai procurat cele necesare, pregateste terenul. In zonele in care urmeaza sa pui gazon sau alte plante de gradina, fertilizeaza solul si niveleaza suprafetele, ca sa eviti acumularea de apa. De asemenea, tot in aceasta etapa, indeparteaza buruienile.Pentru ca nu vrei ca dupa fiecare ploaie, gradina si curtea ta sa balteasca de apa, pune un sistem de drenaj. Acesta este format din tevi ingropate, care preiau surplusul de apa din gradina si il evacueaza. Pentru ca presupune saparea unor santuri, operatiunea se face inainte sa pui plante in gradina. De asemenea, daca vrei si iti montezi si un sistem de irigatii, trebuie sa o faci tot in aceasta etapa, in paralel cu sistemul de drenaj.In aceasta etapa, poti opta pentru gazon insamantat sau pentru montarea unor rulouri de gazon. In cazul in care ai ales sa iti cultivi singur gazonul, ai nevoie de 3-5 kilograme de seminte pentru 100 de metri patrati de teren. Plantarea se face manual sau cu ajutorul unei masini, in timp ce rulourile de gazon se monteaza mult mai usor si mai rapid.Cea mai importanta este aleea principala, cea care face legatura intre poarta si locuinta. Aceasta trebuie sa se armonizeze cu designul gradinii, incadrandu-se perfect in peisaj. In functie de preferinte si de stilul in care iti amenajezi gradina, poti folosi piatra naturala, pavele, pietris, marmura, beton sau asfalt. Atat aleea principala cat si cele secundare trebuie sa fie luminate, iar in acest scop poti folosi lampi solare de la Decorino.ro Dupa ce ai terminat si cu amenajarea cailor de acces, poti incepe sa plantezi florile, pomii si alte elemente de vegetatie pe care ti le doresti in gradina. Pentru asta, trebuie sa sapi cateva gropi in locurile in care vrei sa plantezi, gropi in care sa adaugi pamant fertil, pentru ca plantele sa se prinda mai bine.Timp de 2-3 saptamani dupa momentul rasadirii, plantele se uda din belsug, pentru ca au nevoie de multa apa in aceasta perioada. Toamna si primavara sunt anotimpurile cele mai potrivite pentru plantarea florilor si pomilor care iti vor infrumuseta gradina.Ai ajuns la ultima etapa, cea care desavarseste munca depusa pana acum. Decoratiunile pot avea si un rol practic, asa cum e cazul mobilierului de gradina, sau pot fi montate, pur si simplu, pentru a imbunatati aspectul zonei. Pentru asta, este neaparat necesar ca elementele decorative sa se potriveasca stilului in care ai amenajat gradina.Acestea sunt etapele esentiale de care trebuie sa tii cont, atunci cand te decizi sa dai gradinii tale o noua infatisare.