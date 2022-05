Ce insecticide sunt cele mai potrivite pentru culturile de capsun? Recolta bogata, sanatoasa si gustoasa!

Capsunele sunt fructele vedeta ale primaverii si asteptate cu bucurie atat de cei mici, cat si de cei mari. Gustul parfumat si aroma lor iti da energie si te umple de bucurie, fie ca la consumi in stare proaspata, fie sub diferite forme in preparate si deserturi. Fructele, cat si organele plantei de capsun prezinta insusiri terapeutice pentru multiple afectiuni.

Fie ca ai culturi la camp de capsun, fie doar un mic loc sadit intr-un colt al gradinii, fie in sera, plantele tale pot fi atacate de diversi daunatori. Unul dintre pericolele inevitabile pentru cultura de capsune il reprezinta insectele, care pot ataca frunzele si florile, cat si fructele. Pentru a obtine culturi sanatoase si bogate, trebuie sa iti protejezi plantele de insectele care le-ar putea invada cu ajutorul diferitelor tipuri de insecticide.

Culturile de capsune necesita, insa, la fel ca toate celelalte tipuri de plantatii multa grija si atentie din partea agricultorilor. Nicio alta planta nu este mai complexa si mai sensibila din punctul de vedere al adaptarii decat capsunul.

In ceea ce priveste rentabilitatea, capsunul ocupa unul dintre primele locuri in pomicultura, datorita potentialului biologic caracteristic foarte mare si intrarii rapide in rod. Nivelul de productie, in conditiile aplicarii corecte a unei tehnologii poate depasi peste 25 de tone la hectar.

Ce efect au diferitele tipuri de insecticide asupra culturilor de capsune?

Aceste substante au rolul de a combate activitatea daunatorilor indiferent de stadiul de dezvoltare in care se afla acestia. Daunatorii sunt eliminati fie ca se afla in stadiul de ou, larva, nimfa, fie adult. Cel mai mare impact il au in stadiul de nimfa si adult.

Insecticide - avantajele aplicarii lor pe culturile de capsun:

au actiune de contact;

un control eficient si rapid al daunatorilor;

ofera protectie de lunga durata (reziduala).

Tipuri de insecticide, in functie de metoda de actiune:

Sanmite 10 SC – este una dintre substantele active, cu actiune dubla: atat de contact, cat si de ingestie. Acesta are un spectru larg de combatere asupra diferitelor tipuri de daunatori;

– este una dintre substantele active, cu actiune dubla: atat de contact, cat si de ingestie. Acesta are un spectru larg de combatere asupra diferitelor tipuri de daunatori; Bermectine – este un insecto-acaricid care patrunde rapid in planta si formeaza un depozit activ de produs, care asigura controlul daunatorilor pe o perioada lunga de timp.

Principalii 3 daunatori ai capsunului:

Acarianul capsunilor – femela cu corpul oval, de culoare alba sidefie la aparitie. Cu timpul, aceasta devine galbena sau bruna galbuie. Masculul este mai mic decat femela. Acarianul ierneaza ca femela adulta in ”inima plantei”, iar primavara, odata cu pornirea in vegetatie, femelele parasesc locurile de iernare si incep sa depuna ouale pe frunzulitele nou aparute;

Acarianul comun – masculul are culoare galben-verzui deschis. In stadiul de adult, culoarea sa devine bruna. Primavara, la pornirea in vegetatie, femelele parasesc locurile de iernare si depun ouale pe partea inferioara a frunzelor. Frunzele afectate se recunosc prin aparitia unor pete de decolorare galbui, care corespund intepaturilor facute de paianjeni;

Gargarita neagra a capsunului – are o singura generatie pe an. Acest tip de gandac produce pagube mari la capsun, in special in plantatiile vechi si imbatranite, unde rezerva biologica este mai mare. Atacul se manifesta primavara devreme, in momentul in care sunt rosii bobocii florali si frunzele. Astfel, mugurii care sunt atacati se usuca, cad, lucru ce duce la diminuarea recoltei.

Intra pe PlantMaster.ro si consulta oferta completa de insecticide speciale pentru capsun. Comanda produsul de care ai nevoie si asigura-te ca iti protejezi cultura de daunatori. Inainte de a plasa comanda si de a aplica produsul pe plante, PlantMaster.ro iti recomanda sa citesti instructiunile producatorului si sa le respecti intocmai, pentru a te bucura de o recolta bogata, cu fructe sanatoase si gustoase!

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.