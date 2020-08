Cum sa scapi de buruienile din gazon

Una dintre cele mai sacaitoare piedici in mentinerea gazonului este aparitia buruienilor. Din primavara si pana toamna tarziu, ele rasar si se inmultesc necontrolat printre firele de iarba.Multe persoane vad in buruieni un adversar dificil, din cauza ca orice actiune intreprinsa asupra lor ar putea dauna si gazonului.Din fericire, exista mai multe modalitati prin care poti pastra aspectul si sanatatea coltului tau de natura. Toate pot fi grupate in trei mari grupe, dupa cum vom vedea mai jos.Auzim in multe contexte ca este mai usor sa previi decat sa tratezi. Aceasta expresie se potriveste si gazonului. Ingrijirea corecta ne poate scuti de neplacerile ulterioare.Este esential sa realizezi ca, in afara de a fi o pacoste, buruienile sunt si ele plante, la fel ca florile sau iarba. Asta inseamna ca au nevoie de un mediu care sa le favorizeze. Daca intelegi ce le ajuta, poti inversa conditiile astfel incat sa le opresti cresterea si inmultirea.Iata cateva masuri de baza:. Cu ajutorul unui scarificator, actioneaza primavara si toamna asupra gazonului. Aceasta activitate presupune scormonirea superficiala a solului cu scopul de a indeparta firele moarte si alte resturi vegetale. Iarba va fi mai robusta si va face fata mai bine competitorilor din alte specii. Aerarea pamantului se face prin perforarea solului cu un aerator mecanic sau electric. Utilitatea acestui demers consta in patrunderea azotului din aer si a nutrientilor la radacinile ierbii. In acelasi timp, perforarea solului va afecta buruienile.. In functie de tipul de gazon pe care il alegi, asigura-te ca acesta nu duce lipsa de apa. Un sol uscat il slabeste si favorizeaza buruienile.. Daca ii lasi destula inaltime, iarba va reusi sa umbreasca si sufoce singura buruienile care germineaza.Poti scapa de plantele nedorite fara sa folosesti substante chimice, dar efortul va fi mai mare. Daca vrei sa actionezi ecologic, aplica urmatoarele metode:. Asigura-te ca nu raman infipte in sol fragmente de radacina, stoloni sau seminte. Ca sa fii sigur, uda solul inainte.. Extractoarele scot buruienile prin rasucirea unui maner care, la randul sau, actioneaza o lama de otel la nivelul radacinilor. Avantajul acestei metode consta in eficienta si usurinta in utilizare.. Departamentul American de Agricultura informeaza in articolul "Spray Weeds With Vinegar?" ca studiile serviciului de cercetari agricole au dovedit eficienta otetului in combaterea buruienilor. Este o alternativa ieftina, dar care consuma mult timp cand se aplica pe un teren intins.Erbicidele reprezinta artileria grea lupta cu buruienile. Exista erbicide care actioneaza asupra semintelor si altele care omoara planta.Asigura-te ca erbicidul ales va avea efect doar asupra buruienilor, nu si asupra gazonului. Este necesar sa respecti concentratia recomandata si intervalele de aplicare.Cere sfatul unui specialist in domeniu daca nu stii ce erbicid este bun pentru buruienile din gazonul tau. Pe piata se gasescsi eficiente.Indiferent de metodele alese, nu uita ca, in lupta cu buruienile, atentia si ingrijirea constanta sunt obligatorii. Cunoasterea si asigurarea conditiilor necesare micului tau ecosistem te vor ajuta sa alegi cele mai potrivite metode dintre cele enumerate mai sus.Daca te familiarizezi cu denumirea si biologia speciilor nedorite din gazonul tau, iti inmultesti sansele de a alege corect metodele corespunzatoare. Prin urmare, vei scapa mai usor de buruieni.Comis, Dan. Spray Weeds With Vinegar? 15 May 2002,