Rasfatul de acasa - articole casnice, achizitionate cu mare grija

O alta tendinta, preferinta pentru producatori romani

In goana si fuga dupa rezolvarea treburilor zilnice, in stresul si freamatul cotidianului, uitam ce este esential si anume odihna. Somnul de 5 stele il obtinem si daca achizitionam pilote in functie de sezon, perne de o densitate perfecta, suficient de moi si placute la atingere. Nu ne dam seama, insa astfel de articole isi pun amprenta asupra starii de bine pe care o avem inca de la prima ora a diminetii. Calitatea somnului, dictata oarecum si de lenjerie, inseamna un rasfat sau nu, in lipsa unor alegeri bune.Pentru ca suntem si intr-un context economic deloc incurajator sustinerea afacerilor locale poate tine loc de solidaritate manifestata in aceasta perioada. Romanii prefera in continuare marile branduri ale lumii, iar shopping-ul online a favorizat alegerile in acest sens. Insa exista o tendinta curenta, cea de a sustine afacerile locale, producatorii autohtoni. Este si cazul producatorului roman de lenjerii, textile pentru casa, CONELTEX , ce continua sa fie o alegere pe piata romaneasca.O vasta gama de produse, de la protectii de saltea la cuverturi, de la pilote la perne, inclusiv cele de decor, lenjerii de pat de asemenea fac parte din portofoliul de produse de la Coneltex. Asta inseamna ca indiferent de sezon, de nevoi, de preferinte in ceea ce priveste tipul de lenjerie de pat, acest producator este o solutie pentru publicul larg.Un avantaj major al celor care aleg sa cumpere direct de la producator se refera si la aspectul financiar: preturile sunt decente, fara adaos. In cazul celor de la Coneltex vorbim despre diversitate de produse, de oferte variate si de preturi de producator desigur.Achizitiile de aici pot fi facute atat de publicul larg, consumatori casnici, cat si de catre cei care doteaza diverse unitati cu astfel de textile si produse: gradinite, spitale, unitati de cazare. Asadar pot fi cumparate produse in cantitati mari, comenzi speciale facute pentru a respecta anumite tipare de design, cu personalizare spre exemplu.Conform unui studiu recent pe piata, romanii si-au cheltuit banii in principal pe articole vestimentare, produse cosmetice si de ingrijire. Pentru confortul propriu, tinand cont ca nevoia de un somn de calitate face diferenta in productivitatea de peste zi, investitia in produse de tip textile, lenjerii pentru pat poate fi de asemenea trecuta pe lista de interese, nu doar acum, cand avem restrictii si activitati limitate.Ofertele curente ale celor de la Coneltex le regasim in cadrul paginii oficiale.