Top 3 greseli frecvent intalnite in amenajarea garsonierelor

De multe ori, posesorii de garsoniere ignora complet capitolul design, gandindu-se ca un spatiu atat de mic este imposibil de stilizat intr-o maniera complexa.Totodata, cei care locuiesc in studiouri sau apartamente cu o singura camera au tendinta de a aduce cat mai putine elemente in incaperea principala, pentru a nu o aglomera. Drept urmare, obtin un spatiu anost, fara personalitate, ce ofera impresia de gol.In schimb, adevarul este ca orice locuinta, indiferent de dimensiuni, poate avea un design interior fermecator. Iata care sunt cele mai frecvent intalnite greseli cand vine vorba de amenajarea garsonierelor si cum le poti evita!Cand isi amenajeaza garsoniera, majoritatea proprietarilor sunt tentati sa cada intr-una dintre aceste doua capcane la fel de periculoase pentru aspectul final al casei.Unele persoane considera ca trebuie sa includa in garsoniera toate piesele de mobilier standard, fie ca au sau nu nevoie de ele. Astfel, camera disponibila se umple cu masuta de cafea, birou, canapea sau pat, dulapuri, noptiere, corpuri cu sertare si cate si mai cate piese de mobila.Alte persoane, din contra, fiind constiente de limita spatiului, tind sa cumpere foarte putine piese de mobilier sau sa aleaga intotdeauna cel mai mic dulap, cea mai ingusta canapea si cel mai scund sifonier. Drept urmare, ramane mult spatiu gol, creandu-se senzatia ca lipseste ceva.Daca vrei sa eviti ambele situatii de mai sus, solutia este sa investesti in mobilier care indeplineste mai multe functii.Astfel, vei putea cumpara o masa extensibila, pe care o poti regla in functie de necesitati; o poti strange cand ai nevoie de spatiu si o poti extinde atunci cand ai musafiri sau vrei sa lucrezi la laptop.In mod similar, poti opta pentru spatii de stocare ajustabile, canapele extensibile sau corpuri de mobilier ce pot fi mutate sau adaptate in functie de necesitati.Stii ca o garsoniera este amenajata gresit atunci cand, in mijlocul camerei principale sau, dimpotriva, intr-un colt, sta un pat clasic, care nu se poate strange. Chiar daca ai o locuinta mica si, categoric, ai nevoie de un spatiu comod pentru somn, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa transformi casa intr-un dormitor.Pozitionarea unui pat, mai ales a unuia spatios, in camera de zi va face ca atmosfera sa fie intotdeauna orientata catre plictiseala, oboseala si letargie.Pentru a putea avea atat un living modern, cat si un dormitor confortabil, solutia perfecta este o canapea extensibila. Poti cumpara canapele ieftine de la Tamos.ro, unde ai la dispozitie o varietate de modele si de culori.Alege o canapea simpla sau cu insula, aceasta din urma oferindu-ti mai mult spatiu pentru invitati sau pentru membrii familiei, fara ca aspectul camerei sa sugereze ca te-ai afla, de fapt, intr-un dormitor.Cu siguranta, ai auzit si tu ca nuantele inchise micsoreaza spatiul, in timp ce culorile deschise il pot deschide si il pot face mai mare.Desi aceste lucruri sunt adevarate, nu inseamna ca trebuie sa alegi, pentru garsoniera ta, doar alb, crem sau gri deschis. Aceste tonuri, separat sau combinate intre ele, nu vor face decat sa creeze un spatiu anost, fara personalitate.Folosite in cantitati mici si asezate strategic, chiar si nuantele precum maro sau negru pot contribui la un design placut intr-o locuinta mai putiin spatioasa.Nu iti fie teama sa integrezi, pe langa nuantele deschise, si cate una sau doua culori puternice, precum oranj, albastru, verde sau roz. Acestea vor oferi un plus de farmec si unicitate.Nu in ultimul rand, incearca sa combini texturi si forme diferite, pentru a obtine un spatiu interesant, al carui design inedit te va face sa uiti ca te afli intr-o garsoniera.In final, fiecare mica alegere conteaza, asa ca tine cont de recomandarile de mai sus si nu iti fie teama sa experimentezi. Garsoniera ta va arata minunat la final!