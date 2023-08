Care este prețul unei manopere pentru acoperiș în 2023? Iată câți bani trebuie să scoți din buzunar

Cand vine vorba despre constructia acoperisului tau, nu este recomandat sa te zgarcesti la bani. Da, este adevarat, preturile au crescut destul de mult, comparativ cu anii trecuti, insa si calitatea serviciilor s-a imbunatatit. Nu poti beneficia de o lucrare calitativa la un pret sub nivelul pietei.

Daca alegi sa colaborezi cu o firma ce practica preturi mici pentru manopera acoperisului, asteapta-te ca in anii urmatori sa ai nevoie de reparatii serioase. Cu cat calitatea este mai buna, cu atat creste si pretul. Asadar, daca iti doresti un acoperis durabil pentru locuinta ta, recomandat este sa alegi o firma serioasa, profesionista, chiar daca pretul te-ar putea speria in prima faza. In randurile ce urmeaza, iti vom prezenta, cu aproximare, care este pretul unei manopere pentru acoperis, raportat in metri patrati, in 2023.

Cat costa manopera unui acoperis in 2023?

Dupa cum am enuntat si mai sus, preturile enuntate mai jos sunt raportate la metru patrat. De asemenea, in functie de pregatirea ta, fie apelezi la o firma care iti poate asigura un pachet complet (manopera + materiale), fie la una care se ocupa doar de manopera, iar tu esti cel care achizitioneaza toate materialele necesare. In randurile ce urmeaza, vom analiza ambele situatii pentru ca tu sa iti faci o idee de ansamblu.

1. Pretul doar pentru manopera unui acoperis

Daca discutam doar despre manopera acoperis m 2 pret, trebuie sa stii ca totul difera in functie de materialul din care va fi construita invelitoarea acoperisului tau. Asadar, pentru o invelitoare din tigla metalica, pretul este de aproximativ 15 - 22 lei/mp. In cazul tiglei ceramice, vorbim de aproximativ 45 - 75 lei/mp.

Pentru un acoperis din tabla faltuita, vorbim de 40 - 70 lei/mp. Tabla cutata, tot pe metru patrat, are un pret de aproximativ 10 - 20 lei. In cazul panourilor sandwich, va trebui sa scoti din buzunar nu mai putin de 30 - 60 lei/mp, iar pentru sindrila bituminoasa vorbim despre tot 30 - 60 lei/mp.

Iti doresti ferestre la mansarda? Retine ca pretul este de 300 - 700 lei per bucata. Si accesoriile pentru acoperis se platesc: 10 - 20 lei/mp/ml. Iar pentru manopera dulgheriei (valabila pentru sarpante, mansardari, acoperisuri rustice, foisoare, cabane din lemn, terase sau case), pretul este de aproximativ 50 - 80 lei per bucata.

De ce nu vorbim despre un singur pret aproximativ? Deoarece acesta este influentat de brand, metraj, grosime si structura acoperisului. Exista firme care se deplaseaza gratuit pana la locatia lucrarii pentru a oferi o estimare gratuita. Profita de acest lucru pentru a sti cam ce suma trebuie sa pregatesti pentru manopera acoperisului tau in 2023.

2. Pretul pentru manopera + materiale pentru acoperis

Vrei un pachet complet, manopera + materiale? Nicio problema, multe firme ofera acest lucru, doar ca preturile vor fi mai mari. Iata despre ce este vorba mai exact,

Pentru manopera + tigla metalica, preturile sunt de aproximativ 130 - 180 lei/mp. In cazul tiglei ceramice, vorbim despre 120 - 220 lei/mp. Pentru tabla cutata, cu tot cu manopera, preturile se invart in jurul sumelor de 60 - 100 lei/mp, iar pentru tabla faltuita vorbim despre 120 - 180 lei/mp.

Sindrila bituminoasa, impreuna cu manopera, te usureaza de aproximativ 75 - 125 lei/mp. Cand vine vorba de panourile sandwich, preturile se invart in jurul sumelor de 140 - 320 lei/mp. Iti doresti o dulgherie completa? Aceasta se refera la sarpante, acoperisuri rustice, foisoare, cabane din lemn, terase si case, iar preturile pleaca de la aproximativ 100 de lei si se opresc undeva la 280 de lei pe metru patrat.

Ce include un montaj complet? Ei bine, montajul complet cuprinde cam acelasi lucru la toate firmele de pe piata. Este vorba despre montajul invelitorii, montajul sipcilor, montajul foliei anticondens, montajul accesoriilor, dar si a sistemului pluvial. Atentie! Exceptie de la aceasta "regula" fac de obicei panourile sandwich, la care montajul complet include si incheierile.

Din nou, preturile sunt aproximative deoarece sunt influentate de brand, metraj, grosime si structura acoperisului.

Apeleaza cu incredere la o firma care iti poate oferi si o estimare gratuita de pret, dupa o analiza atenta a proiectului tau. Doar asa poti afla cu o marja mai sigura care sunt preturile pentru manopera unui acoperis, calculate in metri patrati, in 2023.

