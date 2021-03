Ce elemente nu trebuie sa lipseasca dintr-un design in stil industrial

Caramida naturala este specifica stilului rustic, insa integrata intr-un mod specific, ea poate face ca o diferenta majora intre stiluri. Stilul industrial presupune un model oarecum dezordonat de aplicare, vizibil si usor asimetric, drept pentru care poti folosi caramizi de toate dimensiunile , deoarece acestea vor constribui la vederea de ansamblu.Nu este neaparat necesar sa aplici acest sistem de realizare la toti peretii, ci este suficient sa ai in vedere amenajarea unui singur zid, insa pe acela cu cel mai mare grad de vizibilitate.Sursa foto: unsplash.comStilul industrial are in vedere adesea culori specifice, nuante de caramiziu si rosu, dar si tonuri de gri combinate cu alb. Este important sa stii ca in cazul caramizilor, acestea sunt cel mai bine evidentiate de nuantele deschise, tocmai pentru faptul ca rosul caramiziu este o culoare puternica, cu impact.Nu uita ca un zid realizat din caramida va avea efect izolator, drept pentru care decizia de a amenaja in acest fel o locuinta vine la pachet nu doar cu plusuri in ceea ce priveste arhitectura, ci si in ceea ce priveste structura si avantajele sale asupra locuintei.Dac vrei sa optezi pentru un stil industrial modern, care sa nu aiba aspectul de hala sau fabrica, atunci poti opta pentru elemente de decor si design mai elegante, mai fine, moderne si extravagante. Caramida de sticla poate fi exact solutia de care ai nevoie, deoarece o poti folosi pe aceasta intr-un numar foarte mare de aplicatii. Poti folosi caramida de sticla pentru realizarea unor pereti de compartimentare, alegand sticla mata, cu vizibilitate redus. La fel poti opta si pentru delimitarea bailor, a dusurilor sau a zonelor de acces, precum in cazul bucatariilor.Blocurile din BCA au un aspect modern, insa pot contribui foarte bine la ideea de stil industrial, prin prisma faptului ca iti vor oferi exact acest stil nefinisat de care ai nevoie in acest top de amenajare interioara.Sursa foto: unsplash.comIn plus blocurile de BCA vor contribui si ele la un plus in ceea ce priveste izolarea si, foarte important, nici nu vor suplimenta greutatea proprie a constructiei.Vei vedea ca blocurile de BCA, ca si caramida, ofera si avantaje notabile la nivel de monolitizare a zidului, deoarece in cazul miscarilor seismice aceste doua tipuri de materiale se vor comporta foarte bine din punct de vedere al rezistentei.Uneori tevile lasate la vedere sunt deranjante, mai ales in cazul locuintelor amenajate modern. Totusi, in cazul stilului industrial, aceste tevi aduc mari plusuri, deoarece ele contribuie la obtinerea aspectului dedicat, cautat practic prin prisma alegerii arhitecturale.Daca nu ai cum sa integrezi un sistem de tevi in peisaj, atunci vei vedea ca dispunerea unor elemente simpliste de mobilier din lemn te poate ajuta in vederea realizarii decorului. Etajerele din lemn, deschise, fara usi, sunt printre cele mai bune optiuni de decor, iar in cazul canapelelor sau a paturilor poti opta chiar pentru paleti curatati si reconditionati care sa se integreze cat mai bine in spatiul tau. La nevoie poti opta pentru canapele din piele sau fotolii textile.Sursa foto: unsplash.comStilul industrial este usor de realizat, insa necesita adesea alegeri complicate prin prisma materialelor folosite. Ia in calcul aceste idei si documenteaza-te temeinic, iar atunci cu siguranta vei sti exact ce anume sa alegi pentru a transforma casa ta in imaginea arhitecturala dorita.