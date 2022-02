Care sunt tendintele de design interior in 2022 si ce usi se potrivesc?

Atunci cand se gandesc sa renoveze sau sa faca schimbari in locuinta lor, oamenii cauta si informatii despre ceea ce se poarta la momentul respectiv, astfel ca un aspect de interes pentru acestia este reprezentat si de tendintele de design interior in 2022.

Ceea ce se poate observa cu privire la tendintele anului 2022 este faptul ca se pastreaza influenta naturii atat in ceea ce priveste materialele folosite, cat si in ceea ce priveste culorile recomandate. De asemenea, se prefera stilul minimalist, care sa cuprinda si o pardoseala de culoare deschisa, pentru a da senzatia de mai mult spatiu. Prin urmare, si usile de interior trebuie sa se potriveasca acestui context, foarte potrivite fiind usile albe sau cele minimaliste, cu toc ascuns.

Natura, ca sursa de inspiratie

Cum este mentionat si mai sus, natura este locul din care designerii de interior se inspira in anul 2022, atunci cand au de amenajat un spatiu. Culorile naturale, cu tonuri de maro si ocru sau verde olive se vor potrivi foarte bine intr-o amenajare din acest an.

Totusi, nu trebuie ocolita nici culoarea anului, "Very Peri", adica un albastru-violet, o culoare vesela, care este foarte potrivita, in special, pentru spatiile de lucru, deoarece imbunatateste creativitatea.

Chiar si formele mobilierului vor fi influentate, in acest an, de natura, fiind preferat mobilierul cu forme rotunjite. In schimb, materialele vedeta din acest an fost foarte populare si anul trecut, datorita apropierii si grijii pentru natura, fiind astfel preferate materiale naturale, cum sunt sticla, lemnul, piatra sau metalul.

Aceste materiale pot fi folosite chiar si pentru inlocuirea materialelor clasice, ca de exemplu, inlocuirea placilor de faianta din bucatarie cu panouri din sticla, mai ales ca pot fi gasite intr-o varietate de culori si modele.

Minimalismul - stilul preferat in 2022

Cu toate ca fiecare persoana este libera sa isi aleaga stilul preferat pentru amenajarea locuintei, cei care doresc sa tina cont de tendintele anului 2022 trebuie sa stie ca stilul vedeta al acestui an este cel minimalist.

Cum functionalitatea este un criteriu important intr-o amenajare, fara sa se incarce spatiul, acest stil poate fi foarte potrivit. Alegerea unui mobilier simplu, cu linii drepte sau rotunjite, dar care sa fie multifunctional, va permite imbinarea cu succes a criteriului practic cu aspectul estetic.

Totodata, usile reprezinta si ele un element important intr-o amenajare, deoarece nu au numai functie practica, ci si una estetica. De aceea este necesar sa se aleaga un model de usi care sa se potriveasca stilului de amenajare ales. Daca o usa alba se poate integra in mai multe stiluri de amenajare, alegerea unei usi cu toc ascuns va fi un model foarte potrivit intr-o amenajare moderna si minimalista.

Un astfel de model de usi poate fi gasit in showroom-ul Usi Dor, informatie foarte pretioasa pentru cei care vor sa reamenajeze in acest an si cauta usi interior in Suceava.

Ceea ce nu trebuie uitat insa legat de o amenajare, tine de faptul ca aceasta trebuie sa fie confortabila si sa aiba si amprenta personala a proprietarului.

