3 idei pentru un birou organizat si curat

Pentru ca multe lucruri sunt folosite in comun de un numar mare de persoane, e nevoie de cateva reguli care sa ofere directii clare in ceea ce priveste adaptarea la conditiile date, iar organizarea joaca un rol foarte important.Iata cum poti sa organizezi biroul astfel incat toata lumea sa fie multumita, iar spatiul sa fie mereu curat si ordonat.Una dintre marile probleme care apar la birou este tocmai curatenia. Servetelele aruncate peste tot, toaletele folosite la comun sau bateriile deteriorate, toate aceste probleme inseamna timp si bani.O firma de curatenie generala va solicita destul de multi bani pentru un abonament de mentenanta, iar angajarea unei persoane responsabile de curatenia va costa foarte mult. In acest caz tot, ce trebuie sa faci este sa utilezi baia cu acele elemente care sa micsoreze consumurile si care sa te ajute sa pastrezi curatenia pentru cat mai mult timp.Amplaseazain bai pentru a reduce consumul de hartie, dar si haosul provocat de arucarea acesteia la cos. Uscatoarele de maini trebuie sa fie amplasate chiar langa chiuvete si ar trebui sa aiba integrat un sistem cat mai facil de uscare, de tip handsfree.In acest fel, nu vei mai gasi servetelele pe langa cos, sau cosul plin cu hartie ori de cate ori se termina programul si vei reduce si timpii de asteptare la baie, deoarece fiecare utilizator isi va usca mainile mai repede.Este foarte important intr-un birou sa se respecte normele de igiena. Folosirea in comun a tuturor obiectelor implica si riscuri si, de aceea, trebuie sa limitezi acest lucru. Dispenserele de sapun fara atingere, din care picura sapunul atunci cand senzorul detecteaza miscarea mainii sub el, sunt o solutie perfecta pentru un birou cu multi angajati.Din punct de vedere logistic, acest lucru ar putea fi oarecum costisitor, insa efectele unei astfel de decizii sunt benefice. La nevoie, daca nu dispui de bani, poti instala separatoare de birou, pentru a limita vizibilitatea spre celelalte spatii de lucru, oferind intimitate fiecarui angajat.In acelasi timp, fiecare coleg va avea delimitat propriul spatiu de care va trebui sa se ingrijeasca, astfel incat ordinea sa domneasca.Desi poate parea o investitie destul de mare, achizitionarea unui robot pentru curatenie ar putea schimba total modul in care se pastreaza curatenia la birou. Un astfel de robot este programabil, fiind necesar doar sa ii trasezi harta locurilor pe care le are de curatat.El va sti, astfel, ce are de facut si isi va urma ciclul de curatare, urmand a se intoarce la statie atunci cand finalizeaza curatenia. Un astfel de robot poate sa aspire, sa spele pe jos si chiar sa curate cu abur, adica exact etapele de curatare de care are nevoie orice birou.Amenajarea unui birou astfel incat acesta sa fie ordonat si curat este mai usoara decat ai crede si nu trebuie sa coste o avere. Alegerile bune si produsele potrivite sun tot ceea ce-ti trebuie pentru a reusi sa te bucuri de un birou loc asa cum iti doresti.