Aspirator sau mop cu abur? Care dintre ele este mai bun în funcție de utilizarea sa?

Dacă vă gândiți să cumpărați un aspirator sau un mop cu abur, dar nu sunteți siguri pe care să îl alegeți, ați ajuns la locul potrivit. Vă vom oferi informațiile pe care trebuie să le știți despre aceste două aparate și pentru ce sunt potrivite. În plus, vom răspunde la marea întrebare despre ele: dacă sunt două alternative sau dacă sunt complementare.

Ce este un mop cu abur?

Probabil că știi deja ce este un aspirator, dar știi ce este un mop cu abur? Un mop cu abur este un aparat care curăță datorită acțiunii aburului cald. Pentru a face acest lucru, are un rezervor de apă care este încălzit la o temperatură ridicată și un cap, de obicei cu un mop sau o perie, care alunecă pe podea pentru a îndepărta murdăria.

Principalul lor avantaj, și marea diferență față de aspiratoarele tradiționale, este că aceste aparate de curățat cu abur sunt capabile să și dezinfecteze suprafețele pe care le curăță. Acțiunea aburului la temperaturi ridicate este capabilă să elimine 99,99% din bacterii fără a folosi produse chimice, precum și să îndepărteze petele și murdăria acumulată.

Aspirator vs. aspirator cu aburi: care este mai bun în funcție de utilizare?

Am văzut deja care sunt principalele diferențe dintre un aspirator și un mop cu abur, dar acum ne vom concentra pe utilizarea acestora. Pentru a face acest lucru, vă vom spune ce poate fi curățat cu fiecare dintre aceste dispozitive și pentru ce utilizări specifice sunt recomandate.

Ce poate fi aspirat?

Aspiratoarele sunt utilizate în principal pentru a strânge murdăria de pe podea. Aceasta include praful, scamele și orice alte particule mici de murdărie care se acumulează pe parcursul zilei. În prezent, există trei categorii principale de aspiratoare:

Ads

Aspiratoare cu fir. Acestea sunt aspiratoarele mai tradiționale, care se conectează la o priză electrică pentru a funcționa.Acestea au un rezervor, sau un sac, în care depozitează murdăria pe care o colectează.

Aspiratoare verticale. Cele mai bune aspiratoare fără fir sunt evoluția naturală a modelelor anterioare. Acestea includ o baterie care le permite să funcționeze fără a fi conectate la rețeaua electrică, ceea ce permite o mai mare libertate de mișcare.

Aspiratoare robot. Acestea sunt cel mai recent sosite și realizează curățarea podelei fără efort, deoarece funcționează autonom, cartografiind fiecare cameră pentru a evita obstacolele și pentru a aspira podeaua fără intervenția omului.

De asemenea, este demn de remarcat faptul că există modele atât de aspiratoare robot, cât și de aspiratoare portabile care includ un cap de tip mop, precum și aspiratoare care folosesc curățarea cu aburi, la fel ca un mop cu abur. Iată de ce este atât de important să știi cum să alegi un aspirator. Acest lucru le apropie oarecum de mopurile cu aburi, deoarece și acestea sunt capabile să curețe podeaua.

Ads

Ce poate fi curățat cu un mop cu abur?

Un aparat de curățat cu aburi nu adună murdăria ca un aspirator. În schimb, acesta emite aburi la temperaturi înalte care curăță și ucide bacteriile de pe suprafețele pe care îl folosiți. Acest lucru îl face să fie o completare, mai degrabă decât o alternativă la utilizarea aspiratorului.

Ca să vă faceți o idee, ar fi ca și cum ați mătura podeaua înainte de a da cu mopul. Cu prima strânge doar murdăria, în timp ce cu cel din urmă curățăm, dezinfectăm și chiar eliminăm mirosurile neplăcute de pe suprafața anterior măturată.

Este o poveste similară cu mopul cu aburi. Îl puteți folosi pentru a curăța podeaua, dar și alte suprafețe, cum ar fi gresia, sticla și chiar jaluzelele. În plus, unele modele au capete specifice pentru curățarea blaturilor de lucru, a băilor complete, inclusiv a robinetelor, dușurilor și toaletelor, și chiar a tapițeriei.

Ads

Cu acest mic gadget puteți spune adio o dată pentru totdeauna găleților grele, detergenților poluanți și mănușilor enervante. Mopul cu abur este o alternativă modernă, practică și ecologică la mătura electrică tradițională și la mopul urât, permițându-vă să curățați și să igienizați toate suprafețele lavabile din casă în doar câțiva pași simpli.

Atunci când vă gândiți să cumpărați un mop cu abur, principalul avantaj de luat în considerare este libertatea de mișcare care nu se teme de comparațiile cu metodele tradiționale de curățare, cum ar fi aspiratoarele cu abur tip sanie, mai incomode.

Pe scurt, ambele dispozitive au utilizări foarte diferite, așa că, dacă doriți să obțineți o curățare completă a locuinței dumneavoastră, recomandarea noastră este să le folosiți pe amândouă. Aspiratorul pentru a ridica murdăria de pe podea și mopul de curățat cu aburi pentru a îndepărta bacteriile și a obține o curățare completă.

Dacă, însă, considerați prea mare bătaie de cap să aveți ambele aparate sau considerați prea costisitor să le achiziționați separat, atunci un aspirator cu aburi ar putea fi „the next best thing”. Karcher este unul dintre producătorii de aspiratoare care oferă variante cu abur atât în varianta clasică, tip „sanie”, cât și ca aspirator Karcher vertical cu abur. Un aspirator Karcher cu aburi, deși ceva mai scump decât un mop cu aburi, cu siguranță nu costă la fel de mult cât un mop și un aspirator cumpărate separat. De asemenea, în afară de aspirator Karcher are în ofertă și mopuri cu abur, dacă totuși preferați să aveți câte un aparat dedicat pentru fiecare sarcină domestică.

Ads