Noaptea Muzeelor va fi organizata la finalul acestui an. Data la care sunt asteptati vizitatorii

"Tinem Noaptea Muzeelor! Mai multe muzee din tara au dat curs propunerii Retelei Nationale a Muzeelor din Romania de a organiza Noaptea Muzeelor 2020 in data de 14 noiembrie, una stabilita de catre organizatorul european al evenimentului", a informat RNMR, intr-o postare pe Facebook Organizatiile culturale care doresc sa participe, alaturi de muzee, cu evenimente special gandite pentru acest moment, sunt rugate sa solicite fisa de inscriere printr-un email expediat la adresa: noaptea_muzeelor@yahoo.com.Fiecare muzeu sau organizatie culturala va trebuie sa respecte masurile anti COVID-19 impuse de catre ministerele Culturii si Sanatatii, care vor fi publicate pe website-ul www.noapteamuzeelor.org, in a doua parte a lunii octombrie.Orice modificare in calendarul evenimentului sau decizie de amanare a editiei din acest an va fi anuntata public pe canalele oficiale de comunicare.Initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor, evenimentul este organizat in tara noastra de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, fiind asteptat cu mare interes in fiecare an.In 2019, cu prilejul celei de a XV-a editii a Noptii Muzeelor, zeci de mii de bucuresteni au vizitat pana spre dimineata muzeele din oras si spatiile de cultura publice si private, care au reunit zeci de expozitii, experimente artistice, proiectii, dans, piese de teatru si concerte.