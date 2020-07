Lucrarea "Mediterranean sea view 2017", compusa din trei tablouri, a fost pana in prezent expusa la intrarea hotelului "Walled-Off" pe care artistul stradal l-a deschis in orasul palestinian Betleem.Aceasta va fi vanduta marti la licitatie la Sotheby's Londra, a declarat Wissam Salsaa, director al hotelului "Walled-Off".Tablourile reprezinta trei vederi cu o mare agitata, si veste galbene si colaci de salvare esuati pe plaja "aluzie la vietile pierdute in mare in timpul crizei migrantilor in Europa in anii 2010", a explicat casa Sotheby's pe site.Lucrarea, realizata in vopsea in ulei, este evaluata la 1,2 milioane de lire sterline, potrivit Salsaa. Fondurile obtinute vor fi alocate pentru constructia unei unitati specializate in accidente vasculare cerebrale intr-un spital din Betleem, a precizat acesta pentru AFP.In mai, o opera de Banksy care aducea omagiu personalului medical in lupta contra coronavirusului a fost instalata intr-un spital din Regatul Unit, la Southampton, si urmeaza sa fie vanduta la licitatie in beneficiul sistemului de sanatate britanic.Artistul, care mentine cel mai mare mister cu privire la identitaea sa, este autorul a numeroase lucrari in graffiti din Betleem, oras palestinian in care a deschis un hotel in 2017 si ale carui camere dau catre zidul de securitate ridicat pe Israel in Cisiordania.Israelul afirma ca aceasta bariera il protejeaza de atacurile venite din Cisiordania, un teritoriu palestinian ocupat din 1967 de Statul evreu. ...citeste mai departe despre " Banksy va dona unui spital palestinian banii obtinuti din vanzarea unui tablou estimat la 1,2 milioane de lire sterline " pe Ziare.com