Turandot, testamentul muzical al lui Puccini, transmis in cadrul Seri de Opera Online

Evenimentul va avea loc astazi, 11 mai 2020, incepand cu ora 18:30, pe pagina de Facebook a Operei Nationale Bucuresti si in link-ul www.operanb.ro/operaonline "Turandot" este o opera in trei acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami si Renato Simoni, dupa o piesa de Friedrich Schiller, bazata pe un basm persan inclus in colectia lui Carlo Gozzi "1001 de zile" (secolul al XVIII-lea). Partitura, pe care Puccini a lasat-o neterminata, a fost finalizata de Franco Alfano.Premiera mondiala a avut loc in data de 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano, sub bagheta lui Arturo Toscanini. In timpul concertului inaugural, dirijorul a intrerupt discursul muzical in locul unde se oprise Puccini si a spus:"in acest moment, maestrul a pus jos pana". Dupa o tacere deplina a salii, de la balcon s-a auzit: "Viva Puccini!", urmat de ovatiile publicului.Tema exotica din "Turandot" nu constituie pentru Puccini decat pretextul de a-si exprima gandurile pe un plan oarecum mai filosofic si mai general, dar cu vechea dependenta de faptele vietii reale.Materia prima e textul, libretul de opera, fara de care se simte inutil, fara rost intre oameni., isi incheie el scrisoarea catre Adamino.Libretistilor le-a cerut sa dea o forma moderna si interesanta subiectului. "Daca reusiti, veti vedea ce lucru original si tulburator va iesi din stradania voastra". Giacomo Puccini si-a dorit sa redea in "Turandot" tot ce au suferit, tot ce au iubit, au visat si au urat oamenii vremii lui.Opera lui Puccini a devenit de-a lungul timpului cunoscuta in intreaga lume pentru "Nessun dorma", aria celebra din actul final interpretata de cele mai grele nume de tenori din toate timpurile.