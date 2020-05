Tosca, una dintre marile capodopere ale lui Puccini, transmisa in cadrul Seri de Opera Online

https://youtu.be/b7Uf9bKqO4g

(Trailer Tosca - Opera Nationala Bucuresti)

Spectacolul va fi difuzat marti, 19 mai 2020, incepand cu ora 18:30, pe pagina de Facebook a Operei Nationale Bucuresti si pe site-ul www.operanb.ro/operaonline Revizuirea libretului de catre Luigi Ilinca si Giusepe Giacosa i-a oferit lui Puccini fundamentul pentru cea mai reprezentativa opera a stilului sau de maturitate.Prin intermediul limbajului muzical, "Tosca" contureaza personaje complexe, caractere puternice antrenate intr-un parcurs dramatic cu final tragic pentru fiecare dintre acestea."Tosca" este una dintre cele mai indragite opere din lume si o poveste "roller coaster" de dragoste, lacomie, crima si intriga politica. Aceasta lucrare complexa, a carei forta Puccini a intuit-o inca dinainte de a o compune - "o opera de care am nevoie", spunea el pe atunci - nu si-a pierdut farmecul nici dupa mai bine de un secol de la premiera mondiala.Ceea ce inseamna ca spectatorii oricarei generatii au nevoie, asa cum a avut si Puccini, de aceasta opera. "Tosca" ramane asadar o oglinda in care ne privim, din cand in cand, cu totiiculmile si coborasurile sufletului.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Europa FM, TVR, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei