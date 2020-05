Spectacolul de balet "Lacul lebedelor", dedicat Romanilor de Pretutindeni

De Ziua Romanilor de Pretutindeni ii sarbatorim pe toti conationalii care traiesc in afara granitelor Romaniei si le oferim un eveniment special cu prilejul sarbatoririi si impartasirii identitatii romanesti in intreaga lume.Astfel, duminica, 31 mai 2020, incepand cu ora 18:30, Opera Nationala Bucuresti transmite, in cadrul Seri de Opera Online, spectacolul de balet "Lacul lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski. Inregistrarea va fi transmisa online pe site-ul www.operanb.ro/operaonline si pe pagina de Facebook a Operei, precum si pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, fiind accesibila publicului pe durata difuzarii spectacolului.(Trailer "Lacul Lebedelor" - Opera Nationala Bucuresti)Muzica baletului a fost admirata de toata lumea inca de la prima reprezentatie. Contemporanii lui Ceaikovski au fost uimiti de caracterul ei nou si de aspectul ei simfonic. Mai tarziu, Ceaikovski avea sa spuna: "Baletul este si el o simfonie". Curand, compozitia avea sa devina cel mai vizionat balet al tuturor timpurilor.Ne dorim ca de ziua lor romanii din intreaga lume sa ii primeasca in casele lor pe artistii de acasa, din Romania, si sa stie ca gandurile celor din tara se indreapta spre ei cu dor.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Europa FM, TVR, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Forbes Romania, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei