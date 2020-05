Opera Nationala Bucuresti prezinta Turandot si Opus 73 (Iubire nesfarsita) in cadrul Seri de Opera Online

Luni, 11 mai 2020, ora 18:30, veti putea urmari inregistrarea spectacolului "Turandot" de Giacomo Puccini, in regia lui Mario De Carlo, eveniment din 13.02.2018.Joi, 14 mai 2020, ora 18:30 vom difuza spectacolul de balet "Opus 73 (Iubire nesfarsita)" de Ludwig van Beethoven, regia si coregrafia Renato Zanella, scenografia Octavian Neculai, eveniment din 11.11.2017, urmand ca in fiecare saptamana sa aducem in casele publicului iubitor al artei lirice spectacole din repertoriul Operei Nationale Bucuresti.Prima scena lirica a tarii vine in intampinarea iubitorilor de opera cu spectacole difuzate online, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii. Ne dorim pe aceasta cale sa fim mai aprope unii de ceilalti prin muzica si cultura, pe care le sustinem neconditionat.Inregistrarile vor fi disponibile pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , fiind accesibile publicului pe durata difuzarii spectacolului.#ramanemacasaTema exotica din "Turandot" nu constituie pentru Puccini decat pretextul de a-si exprima gandurile pe un plan oarecum mai filosofic si mai general, dar cu vechea dependenta de faptele vietii reale. Materia prima e textul, libretul de opera, fara de care se simte inutil, fara rost intre oameni. Compozitorul si-a dorit sa redea in "Turandot" tot ce au suferit, tot ce au iubit, au visat si au urat oamenii vremii lui.Opera lui Puccini a devenit de-a lungul timpului cunoscuta in intreaga lume pentru "Nessun dorma", aria celebra din actul final interpretata de cele mai grele nume de tenori din toate timpurile precum Luciano Pavarotti."Opus 73 (Iubire Nesfarsita)" a fost ultimul concert pentru pian compus de Ludwig van Beethoven. Dezinteresul sau pentru operele concertante ar fi fost cauzat de accentuarea problemelor de auz, ceea ce a pus capat carierei sale de pianist.Cu toate acestea, concerul nr. 5 pentru pian, Opus 73, reprezinta o nobila compozitie demna de numele marelui compozitor.Conceptia sa, fluiditatea, forta, echilibrul, maturitatea si inspiratia au facut ca ultimul concert pentru pian al lui Beethoven sa devina un punct de referinta in lumea muzicala.Coregraful Renato Zanella despre montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti:Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Europa FM, TVR, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei