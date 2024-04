Fabio Pignagnoli, Administrator Unic Pignagnoli Costruzioni e Impianti

Constructie sisteme moderne de grajduri

•Tarile din est sunt teren fertil pentru investitii in agricultura

•Romanii, fermieri de moda veche

•Produse inovative

In estul Europei terenul este foarte fertil pentru agricultura, in doua puncte de vedere. Fertil ca tip de sol, dar si ca piata in care nu s-au facut investitii substantiale niciodata, a declarat Fabio Pignagnoli, administrator unic Pignagnoli Costruzioni e Impianti

