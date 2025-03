Influencerul român care și-a dus Dacia 1310 în SUA pentru o călătorie de poveste. Mașina va parcurge peste 5.000 de kilometri FOTO/VIDEO

Un youtuber și antreprenor pasionat de mașini și-a transportat Dacia 1310 peste ocean ca să traverseze SUA de la est la vest, din New York până în Los Angeles. Ovidiu Pop urmează să parcurgă peste 5.000 de kilometri cu Dacia 1310 pe celebrul drum Route 66.

Autoturismul a fost transportat pe mare cu ajutorul unei companii specializare în asemenea importuri din România și din Europa spre American și este deținută de un alt român pasionat de Dacia, Eduard Palaghiță.

După ce au aflat când urma să ajungă mașina și după ce au avut toate actele, Ovidiu și doi prieteni de-ai său au luat un avion de la București spre New York, ca să-și preia Dacia de pe teritoriul american.

Youtuberul anunță că și-a adus și piese de rezervă pentru mașină, și că au ascuns o planetară sub banchetă.

Cei trei au preluat mașina de pe strada unde locuiește și Eduard Palaghiță, unde au putut admira o parte din mașinile pe care le deține acesta în colecția sa.

Printre mașinile din colecția lui Eduard se află un Volvo 262C Bertone frumos modificat și un Renault 12, varianta originală a Dacia 1300, dar electric.

După o noapte petrecută acolo, mașina a pornit fără probleme.

În prima zi, cei trei au explorat cu Dacia New York-ul, de la renumitul Manhattan, până la Times Square.

Dacia 1310 de culoare galbenă și cu plăcuțe de Satu Mare se remarcă pe fundalul zgârie-norilor și vitrinelor iluminate din Manhattan.

Youtubertul Ovidiu Pop și-a propus să călătorească cu ea în toată American. Astfel, Dacia a explorat mai întâi Manhattan-ul şi Brooklyn-ul, înainte de a pornit la marele său drum de peste 5.100 de kilometri.

Românul pasionat de mașini a prezentat și traseul pe care îl va parcurge în această călătorie. Tot pe traseu va fi testată și rezistența acestei Dacia 1310, dar la fel de importantă este și experiența de care vor avea parte cei trei pe timpul expediției.

