Microsoft a anunțat o actualizare importantă pentru aplicația Word, care va facilita preluarea textului din paginile web sau alte documente, fără a perturba formatarea textului din documentul în lucru. Această schimbare vine în sprijinul utilizatorilor care se confruntă adesea cu probleme de formatare atunci când copiază și inserează text în documentele lor.

Microsoft Word, deși este una dintre cele mai populare soluții pentru editare text, nu a avut până acum o opțiune implicită care să permită inserarea textului fără a modifica formatarea existentă. Utilizatorii trebuiau să acceseze setări avansate sau să folosească opțiuni precum „Paste” cu „Keep Text Only” pentru a evita perturbarea documentului.

Cum se poate activa „Merge Formatting”

Cu această actualizare, disponibilă pentru utilizatorii Microsoft Word for Windows versiunea 2405, Build 17624.20000, opțiunea „Merge Formatting” va deveni implicită. Aceasta înseamnă că textul copiat va păstra dimensiunea fontului, tipul fontului și culoarea textului din documentul Word în care este inserat. Caracteristici speciale precum listele sau textul italic vor fi de asemenea păstrate. Dacă utilizatorii doresc să insereze doar textul neformatat, vor trebui să selecteze manual opțiunea „Keep Text Only”.

Pentru cei care nu utilizează versiunea specificată a Microsoft Word, există posibilitatea de a ajusta manual comportamentul implicit al aplicației. Acest lucru se poate face accesând meniul File – Options – Advanced, navigând la submeniul Cut, Copy and Paste și bifând opțiunea Paste from other programs.

Având în vedere diversitatea edițiilor Microsoft Office încă utilizate, este recomandat ca utilizatorii să verifice setările relevante direct în versiunea Word instalată pe PC-ul lor, pentru a evita complicațiile viitoare.

...citeste mai departe despre "Microsoft Word introduce opțiunea „Merge Formatting”. Ce știe să facă" pe Ziare.com

Ads