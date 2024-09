Se lansează mult așteptatul model de căști Nothing Ear. Cu ce specificați tehnice vin

Astăzi, Nothing va intra oficial în zona căștilor open-ear, odată cu lansarea mult așteptată a modelului Nothing Ear (Open). Evenimentul este programat pentru ora 16:00, ora României, însă, așa cum ne-am obișnuit în industria tech, aproape toate detaliile despre acest produs au fost deja dezvăluite înainte de lansarea oficială.

Design și specificații tehnice

Noile căști Nothing Ear (Open) continuă tradiția designului semi-transparent, deja emblematic pentru brandul Nothing. Fiecare cască este echipată cu un difuzor de 14,2 mm acoperit cu titan, promițând o calitate superioară a sunetului. În plus, fiecare cască dispune de o baterie de 64 mAh, completată de o carcasă de protecție cu o baterie de 635 mAh.

Căștile oferă o autonomie impresionantă de până la 8 ore cu o singură încărcare, iar împreună cu carcasa de încărcare, aceasta ajunge la 30 de ore de utilizare. În ceea ce privește apelurile, cifrele oficiale indică 6 ore de convorbiri cu o singură încărcare și 24 de ore cu tot cu carcasă.

Noile Ear (Open) dispun de suport Bluetooth 5.3 și funcționalitate duală, ceea ce înseamnă că pot fi conectate simultan la două dispozitive. De asemenea, sunt certificate IP54, ceea ce le oferă rezistență la praf și stropi de apă, ideale pentru utilizarea zilnică.

Căștile includ tehnologia AI Clear Voice pentru apeluri clare și un mod ultra-low latency, special conceput pentru gaming. Utilizatorii de telefoane Nothing vor beneficia și de suport ChatGPT integrat. În mod evident, din cauza designului open-ear, căștile nu oferă funcția de anulare activă a zgomotului (ANC).

La lansare, căștile vor fi disponibile într-o singură variantă de culoare, albă. Prețul oficial va fi dezvăluit în cadrul evenimentului de lansare de astăzi.

