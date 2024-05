Windows fără licență? Microsoft se pregătește să introducă o serie de restricționări

Microsoft intenționează să impună noi restricții pentru utilizatorii care nu dețin o licență Windows originală. Mai exact, aceștia nu vor mai putea bloca reclamele din Start Menu, dezactiva Windows Copilot sau ajusta anumite setări din browserul Edge.

În prezent, mulți utilizatori sunt obișnuiți cu mesajul „You need to activate Windows before you can personalize your PC” afișat permanent pe ecranul lor. Cu toate acestea, Microsoft dorește să taxeze utilizatorii care nu plătesc pentru licențele Windows, transformând sistemul de operare într-un serviciu cu reclame care nu pot fi dezactivate.

Astfel, vor fi impuse și alte restricții pentru a garanta colectarea de informații despre utilizatori, pe care Microsoft le poate vinde partenerilor de publicitate.

Browserul Edge este următoarea țintă a companiei

Microsoft testează deja „Copilot Ads”, care arată utilizatorilor cum poate lucra Copilot cu diferite părți ale browserului. În cazul în care acest experiment cu versiunea Edge Canary va avea succes, Microsoft ar putea oficializa reclamele în Edge, similar cu cele din Start Menu. Mai mult, utilizatorii care nu pot demonstra că folosesc o licență Windows nu vor putea dezactiva aceste reclame.

Microsoft experimentează de ceva timp cu extinderea restricțiilor de tip „Settings block”. Aceste măsuri au trecut neobservate deoarece majoritatea utilizatorilor care ar putea raporta problemele nu folosesc copii Windows neactivate suficient de mult timp pentru ca limitările să devină evidente.

În Edge Canary, un parametru numit „msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS” a fost recent descoperit în codul aplicației. Pe lângă reclamele persistente, utilizatorii vor avea și mai puține opțiuni de personalizare a interfeței Microsoft Edge.

