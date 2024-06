Impactul încetării suportului pentru Windows 10 asupra deșeurilor electronice

Microsoft își propune să stimuleze piața PC-urilor prin integrarea Inteligenței Artificiale și promovarea Windows 11. Cu toate acestea, încetarea suportului pentru Windows 10 ar putea duce la o creștere semnificativă a deșeurilor electronice, contribuind la umplerea gropilor de gunoi cu PC-uri considerate învechite.

Conform lui Kieren Jessop, analist la Canalys, Windows 11 în sine nu contribuie direct la deșeurile electronice. Totuși, cerințele sale hardware, în special necesitatea unui cip TPM 2.0, fac ca multe dispozitive existente să nu fie compatibile cu noul sistem de operare. Canalys estimează că aproximativ 20% din baza globală de instalări Windows, adică peste 200 de milioane de dispozitive, nu pot face upgrade la Windows 11.

Sfârșitul suportului pentru Windows 10

Microsoft a programat sfârșitul suportului pentru Windows 10 în octombrie 2025. Potrivit lui Jessop, acest lucru va determina multe companii să achiziționeze dispozitive noi, deoarece PC-urile vechi nu vor mai primi actualizări de securitate, devenind vulnerabile la atacuri cibernetice. Acest lucru ar putea crea un munte de deșeuri electronice, estimat la aproximativ 240 de milioane de PC-uri.

Deși majoritatea acestor PC-uri sunt încă utilizabile și ar putea fi reciclate, incompatibilitatea lor cu Windows 11 le reduce valoarea pentru recondiționare și revânzare. Multe companii și utilizatori casnici vor fi descurajați de lipsa actualizărilor de securitate și vor opta pentru achiziționarea de dispozitive noi.

Ads

Microsoft oferă un program de Actualizări de Securitate Extinse pentru trei ani după data de încetare a suportului pentru Windows 10, dar costul acestuia este ridicat, făcându-l neatractiv pentru multe companii. Prețul pentru primul an de actualizări este de 61 de dolari per dispozitiv, crescând la 122 de dolari pentru al doilea an și la 244 de dolari pentru al treilea an.

Companiile preferă ca dispozitivele lor să fie dotate cu cele mai recente actualizări de securitate și funcții, considerând hardware-ul mai vechi depășit. Jacob Kalvo, CEO al Live Proxies, a subliniat că cerințele hardware crescute pentru Windows 11 vor duce la aruncarea unui număr mare de PC-uri care nu îndeplinesc specificațiile necesare, deși acestea pot încă rula eficient aplicații zilnice.

Chiar și fără încetarea suportului pentru Windows 10, creșterea aplicațiilor bazate pe Inteligență Artificială face ca hardware-ul mai vechi să devină depășit. Russ Ernst, CTO al Blancco Technology Group, a menționat că multe companii încearcă să prelungească durata de viață a hardware-ului lor, menținându-l în uz timp de patru, cinci ani sau mai mult.

Încetarea suportului pentru Windows 10 subliniază necesitatea dezvoltării unui plan pe termen lung pentru hardware-ul IT. Transferul calculatoarelor între departamente cu cerințe diferite de sistem este o modalitate de a extinde viața hardware-ului.

...citeste mai departe despre "Impactul încetării suportului pentru Windows 10 asupra deșeurilor electronice" pe Ziare.com

Ads