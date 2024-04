Windows 10 nu va mai fi gratuit începând cu 2025. Ce sumă trebuie utilizatorii să scoată din buzunar pentru un abonament anual

În urmă cu câteva luni, Microsoft a anunțat un program de asistență pentru Windows 10, care le va permite utilizatorilor să plătească un abonament pentru actualizările de securitate. Recent, compania a dezvăluit structura de prețuri pentru acest program, care începe de la 61 de dolari per dispozitiv și se dublează în fiecare an, timp de trei ani.

Actualizările de securitate pentru Windows sunt importante, deoarece îi protejează pe utilizatori de orice vulnerabilitate descoperită în sistemul de operare. În prezent, Microsoft lansează o actualizare de securitate pentru Windows 10 o dată pe lună, însă acest lucru se va opri în luna octombrie a anului 2025.

Utilizatorii care încă mai folosesc Windows 10 după această dată nu vor mai fi eligibili pentru actualizările Microsoft, cu excepția cazului în care plătesc.

Mai exact, programul de suport extins pentru Windows 10 le va permite utilizatorilor să plătească pentru trei ani de actualizări de securitate suplimentare.

Cât poate costa un abonament anual Windows 10

Prețul este de 61 de dolari per dispozitiv, dar se dublează în fiecare an, timp de trei ani. Asta înseamnă că al doilea an vă va costa 122 de dolari per dispozitiv, iar al treilea an vă va costa 244 de dolari per dispozitiv. Pentru prima dată, Microsoft le va permite, de asemenea, și utilizatorilor non-corporate să se aboneze la programul de asistență extinsă, scrie Windows Central.

Deși este un program destul de costisitor, cel mai probabil este oferit de Microsoft pentru a încuraja cât mai mulți utilizatori să treacă la Windows 11, care beneficiază încă de suport complet și primește actualizări gratuite de securitate.

