Daniel Radcliffe risca sa nu-l mai interpreteze pe Harry Potter

Luni, 05 Februarie 2007, ora 16:28
Sefii studioului Warner Bros. se gandesc la posibilitatea de a-l inlocui cu un alt actor pe Daniel Radcliffe, de teama ca seria "Harry Potter", destinata mai ales copiilor, va avea de suferit dupa ce acesta a decis sa debuteze pe scena teatrala londoneza jucand nud, potrivit thisislondon.com. Spre sfarsitul lunii februarie, actorul britanic Daniel Radcliffe, in varsta de 17 ani, isi va face debutul pe scena de teatru londoneza cu piesa scriitorului Peter Shaffer &quot;Equus&quot;, o drama despre un grajdar care a facut o obsesie erotica pentru cai. Aceasta piesa de teatru a mai fost pusa in scena in 1974, avandu-l in distributie pe Anthony Hopkins si a cunoscut un foarte mare succes in epoca.

In piesa, Radcliffe, care joaca rolul grajdarului, trebuie sa simuleze placerea sexuala in timp ce calareste dezbracat un cal. Personajul lui este consultat de un psihiatru dupa ce a provocat orbirea a sase cai cu o ajutorul unei tepuse.

(Sursa: Mediafax)

