Volkswagen vrea să dezvolte un vehicul electric low cost. Când va fi gata și cât va costa

Pentru a concura cu rivalii din China, Volkswagen AG va dezvolta un vehicul electric low-cost, a anunţat marţi, 28 mai, cel mai mare producător auto european, după ce discuţiile cu Renault au eşuat, transmite Reuters.

Obiectivul grupului german este de a produce vehicule electrice (EV) în valoare de aproximativ 20.000 euro (21.746 dolari), premiera mondială fiind planificată în 2027, a informat VW.

"Este vorba de mobilitatea electrică entry-level din Europa pentru Europa. În acest scop, combinăm un angajament clar faţă de Europa ca locaţie industrială, o politică industrială europeană şi, în cele din urmă, acţionăm în interesul clienţilor europeni", a afirmat directorul general al Volkswagen, Oliver Blume.

🤓 Yes, we will offer #electric cars for EUR 20,000.

🚗 To be launched in 2027: we are pushing

for all-electric, entry-level #mobility.

We will set standards:

✅ Technology

✅ Affordability

✅ Design & Quality

From Europe, for Europe! pic.twitter.com/YbQjVvKGiV— Volkswagen Group (@VWGroup) May 28, 2024

În pofida preţului scăzut, modelul planificat va stabili standarde în ceea ce priveşte tehnologia, designul şi calitatea, a declarat şeful mărcii Volkswagen, Thomas Schaefer.

Producătorul auto francez Renault şi rivalul german Volkswagen au pus capăt discuţiilor pentru a dezvolta în comun o versiune electrică accesibilă a modelului Twingo, a anunţat săptămâna trecută directorul general de la Renault, Luca de Meo.

Ads

"Am dorit, de asemenea, să arăt că industria europeană poate lucra împreună ca o echipă şi cred că asta este o oportunitate ratată, dar ar putea să apară altele", a spus Luca de Meo, confirmând informaţiile apărute anterior pe surse.

Ambii producători auto sperau că, prin împărţirea muncii, vor fi reduse costurile, care reprezintă un obstacol cheie pentru companiile auto europene, afectate de importurile de maşini mai ieftine din China.

Şi Stellantis a prezentat recent noul Citroen e-C3, un vehicul electric low-cost, cu un preţ de pornire de 23.300 euro (24.540 dolari), menit să concureze cu modelele electrice accesibile ale firmelor auto din China. Citroen e-C3, care va fi produs în Slovacia, va concura cu Dacia Spring, asamblat în China.

Vehiculele electrice şi hibride sunt mai scumpe decât cele alimentate cu motoare cu combustie internă, iar producătorii auto europeni vor să lanseze modele mai ieftine, pentru a contracara concurenţa din China.

...citeste mai departe despre "Volkswagen vrea să dezvolte un vehicul electric low cost. Când va fi gata și cât va costa" pe Ziare.com

Ads