Volkswagen va plati nemtilor 620 de milioane de euro, in procesul emisiilor

Germania permite doar de anul trecut procesele colective. In cazurile Volkswagen, reclamantii individuali sunt reprezentati de Federatia asociatiilor de consumatori din Germania (VZBV), care acuza VW de falsificarea rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Inca 21.000 de cazuri sunt reanalizate pentru posibile despagubiri, sumele fiind cuprinse intre 1.350 si 6.250 euro pe masina, iar termenul limita pentru incheierea intelegerii a fost prelungit pana in 30 aprilie, a informat VW. Suma exacta depinde de data fabricarii masinii si de model.In total, Volkswagen va plati 620 de milioane de euro. Cel mai mare producator auto european a pus deoparte 830 de milioane de euro pentru a acoperi costurilor procesului cu VZBV.Pe plan global, Volkswagen a platit pentru implicarea in scandalul emisiilor peste 30 de miliarde de euro. In 2019, compania germana a anuntat ca a pus deoparte inca un miliard de euro pentru cheltuieli juridice.Plangerea vizeaza vehiculele cu motoare diesel de tip EA 189, iar obiectivul este de a stabili ca cei care au achizitionat masini VW au fost in mod intentionat lezati in urma folosirii de catre producatorul auto a unui soft pentru a eluda standardele de emisii poluante, a informat recent VZBV. Institutia vrea sa obtina compensatii pentru proprietarii de masini diesel VW care nu sunt atat de prietenoase cu mediul cum sustinea grupul auto atunci cand consumatorii au facut achizitia.Producatorul auto a argumentat ca cei care au achizitionat vehiculele nu au suferit deloc pagube deoarece acestea pot fi conduse si sunt sigure.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.