Volkswagen trebuie sa plateasca despagubiri unui proprietar de automobil diesel

In replica, Volkswagen a anuntat intr-un comunicat ca va propune solutii amiabile pentru a solutiona o mare parte din cele 60.000 de proceduri individuale care sunt in prezent pe rol in Germania.Herbert Gilbert, 65 de ani, un reclamant din landul Rhineland-Palatinate a incercat sa obtina de la Volkswagen intreaga suma de 31.500 de euro pe care el a platit-o in 2014 pentru a achizitiona un automobil second hand Volkswagen Sharan. Un an mai tarziu, in luna septembrie 2015, a izbucnit scandalul Dieselgate dupa ce Volkswagen a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Prin echiparea automobilelor sale cu un software capabil sa falsifice rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, Volkswagen a "inselat cu buna stiinta si sistematic, timp de mai multi ani, autoritatile, intr-o optica de profitabilitate", a apreciat judecatorul Stephan Seiters. In aceste conditii, cei care au cumparat autovehicule implicate in scandalul Dieselgate au dreptul, in principiu, sa primeasca despagubiri, a decis cea mai inalta instanta de drept comun din Germania.Cu toate acestea, suma care trebuie platita de Volkswagen motoristilor germani depinde de kilometrajul masinii, ceea ce inseamna ca est exclusa o rambursate integrala a pretului de achizitie, a precizat Curtea Federala de Justitie.Aceasta decizie deschide calea pentru alti cativa mii de detinatori de autovehicule Volkswagen din Germania sa solicite la randul lor despagubiri.In luna februarie a acestui an, Volkswagen AG a ajuns la un acord cu Federatia Asociatiilor de Consumatori din Germania (VZBV) si a acceptat sa plateasca 830 de milioane de euro pentru a evita un proces colectiv. Cei 830 milioane de euro vor fi impartiti intre cei aproximativ 260.000 de soferi care au dat VW in judecata. Suma exacta va depinde de model si de anul de fabricatie al masinii.Anterior, Volkswagen a ajuns la intelegeri in valoare de 25 de miliarde de dolari in SUA si alte tari.