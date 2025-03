Volkswagen recheama in service 193.000 de masini din Brazilia

Constructorul auto german Volkswagen a anuntat joi ca recheama in service 193.620 de vehicule din Brazilia, cu posibile defectiuni la rotile din spate la modelele Novo Gol si Voyage, existand posibilitatea ruperii rotilor in cazuri extreme, relateaza AFP.

"Utilizarea vehiculului in aceste conditii poate produce zgomot, iar folosirea in mod continuu poate provoca chiar si blocarea rotilor. In cazuri extreme, roata se poate desprinde", a anuntat Volkswagen Brazilia, pe site-ul companiei.

Campania de rechemare, care a inceput joi, se refera la modelele Novo Gol si Voyage, fabricate in Brazilia inainte de iulie 2009, masura luata de companie fiind una preventiva.



Mai multi mari constructori auto, printre care Toyota si Honda, au anuntat rechemari masive in service a unor autovehicule cu posibile defectiuni, expertii avertizand ca aceste actiuni pot dauna imaginii marcilor respective.

