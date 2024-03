Cea mai scumpa si mai rapida masina din lume a fost lansata la Salonul Auto de la Los Angeles

La salonul auto de la Los Angeles a fost lansat modelul Bugatti Veyron. Este vorba despre cea mai rapida dar in acelasi timp si cea mai scumpa masina din lume, pretul fiind de 1.200.000 de dolari.Compania Bugatti, aflata din 1998 in proprietatea Volkswagen, are o istorie indelungata in spate, prima masina fiind construita de Ettore Bugatti in Franta la Molsheim la inceputul secolului 20.

Datele tehnice ale modelului Bugatti Veyron sunt impresionante: un motor W16 de 8 litri care dezvolta 1001 cai putere, acceleratia de la 0 A- 100 km/h in doar 2,9 secunde, poate ajunge la 300 km/h in doar 14 secunde, iar viteza maxima pe care bolidul o poate atinge este limitata electronic la 400 km/h, motorul fiind capabil de cel putin 450 km/h.

Modelul Bugatti Veyron se va produce in aproximativ 60 de unitati anual indiferent de cererea care exista. Totusi acest automobil de lux nu se va produce in mai mult de 300 de exemplare.

