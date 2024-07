Audi, anchetat de Comisia Europeana

Comisia Europeana a anuntat joi ca a deschis o investigatie formala privind ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru proiectul de investitii al firmei Audi la Gyor, motivand ca grupul Volkswagen-Porsche din care face parte Audi are o cota de piata peste limita stabilita de CE pentru acest sprijin, informeaza NewsIn.

"Cand beneficiarul unui ajutor pentru un proiect regional mare de investitii are o cota de piata ridicata in unele sectoare, trebuie sa verificam daca beneficiarul are intr-adevar nevoie de acel ajutor si daca rezultatul investitiei justifica distorsionarea concurentei", a declarat comisarul european pentru competitie, Neelie Kroes.



Investitia vizeaza productia de motoare si echipamente de noua generatie si depaseste 511 milioane euro, iar guvernul ungar intentioneaza sa acorde un grant de 49,5 milioane euro.

Zona in care ar urma sa fie facuta investitia are un standard de viata scazut si un nivel mare al somajului.



Investigatiile preliminate ale Comisiei arata, insa, ca pe unele piete de autoturisme cota de piata de cel mult 25%, prevazuta prin normele care reglementeaza acordarea ajutorului de stat, ar putea fi depasita in cazul Volkswagen-Porsche.

Investigatia amanuntita are in vedere sa clarifice daca ajutorul are rolul de a incuraja beneficiarul sa deruleze investitia in regiunea respectiva si daca ajutorul acordat justifica distorsionarea pietei.

