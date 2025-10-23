Cel mai mare producător auto european avertizează că producția de mașini s-ar putea opri din cauza blocajului de cipuri. Care este cauza

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 07:36
Mașină FOTO Pixabay

Grupul german Volkswagen a avertizat miercuri că se confruntă cu riscul unor opriri temporare de producţie, în urma restricţiilor impuse de China la exportul de semiconductori fabricaţi de compania Nexperia, deţinută de chinezi, dar cu sediul în Ţările de Jos.

Un purtător de cuvânt al constructorului auto a precizat pentru CNBC că Nexperia nu este furnizor direct al Volkswagen, însă unele componente produse de aceasta sunt utilizate de furnizorii companiei în ansamblurile vehiculelor.

”Suntem în contact strâns cu toate părţile implicate pentru a identifica din timp posibilele riscuri şi pentru a lua deciziile necesare”, a transmis reprezentantul Volkswagen, adăugând că producţia nu este, deocamdată, afectată. Totuşi, ”efectele pe termen scurt nu pot fi excluse”.

Avertismentul vine după ce Asociaţia Industriei Auto Germane (VDA) a avertizat că disputa comercială dintre China şi Ţările de Jos privind Nexperia ar putea provoca ”restricţii semnificative de producţie” dacă lanţul de aprovizionare cu cipuri nu este restabilit rapid.

Luna trecută, guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, invocând motive de securitate naţională şi temeri că tehnologia companiei ”ar putea deveni indisponibilă într-o situaţie de urgenţă”.

Ca reacţie, China a blocat exporturile produselor finite ale firmei, stârnind îngrijorări serioase în industria auto europeană.

Acţiunile Volkswagen au scăzut cu 2,2% pe bursă, pe fondul tensiunilor tot mai mari din lanţul global de aprovizionare cu semiconductori.

