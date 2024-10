Tarifele de interconectare ale Vodafone si Orange in atentia ANRC

Saptamana trecuta, la sediul Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (ANRC), a avut loc reuniunea Consiliului Consultativ in cadrul careia s-au dezbatut proiectele de decizii privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de interconectare in vederea terminarii apelurilor in retelele operatorilor Orange si Vodafone.Ca urmare a discutiilor purtate in cadrul acestei ultime etape de consultare in Consiliul Consultativ, ANRC va comunica in cursul lunii iulie 2006 companiilor Orange si Vodafone nivelul maxim al tarifelor pe care aceste companii le vor putea percepe operatorilor care termina apeluri in retelele lor.

Pentru a determina valoarea tarifelor de interconectare, ANRC a dezvoltat un model tehnico-economic de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung (model A"bottom-upA") care ia in calcul costurile asociate instalarii, operarii si intretinerii unei retele publice de telefonie mobila eficiente, model realizat cu sprijinul companiei de consultanta Ovum Europe Ltd din Marea Britanie. Modelul de calculatie a costurilor de tip A"bottom-upA" a fost dezvoltat in perioada octombrie 2004 A- martie 2005, ajustat pe baza unor comentarii si informatii furnizate de operatori si, ulterior, consultat public pana la data de 8 mai 2006.

Dupa expirarea perioadei de consultare publica, modelul a fost ajustat pe baza observatiilor si a argumentelor intemeiate inaintate Autoritatii de catre reprezentantii industriei. Astfel, proiectele dezbatute astazi in Consiliul Consultativ au propus reducerea graduala a tarifelor de interconectare cu 12,5% in fiecare an calendaristic, in 4 etape, incepand cu 1 septembrie 2006 pana la data de 1 ianuarie 2009.

Modelul supus consultarii publice a suferit modificari pe parcursul perioadei de consultare pe masura ce operatorii de telefonie mobila au furnizat informatii suplimentare, modelul prezentat Consiliului Consultativ continand imbunatatiri atat la nivelul structurii, cat si al ipotezelor. Pentru determinarea unui nivel cat mai corect al tarifelor de interconectare, ANRC a extins analiza si asupra situatiilor financiar-contabile pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2005, intrucat acestea au devenit disponibile pe parcursul perioadei de consultare publica.

Interconectarea asigura accesul unui operator de pe piata la infrastructura de comunicatii a altui operator, materializandu-se la nivelul utilizatorilor finali in posibilitatea de a vorbi cu abonati ai altor retele. Practicarea unor tarife de interconectare fundamentate pe costuri ofera fiecarui operator sanse echitabile de a concura cu cei doi operatori cu putere semnificativa pe piata.

