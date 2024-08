Deutsche Telekom a afisat un profit trimestrial peste estimari

Deutsche Telekom AG, cea mai mare companie de telefonie din Europa, a inregistrat o crestere a profitului cu 7,2% in al treilea trimestru, peste asteptari, pe fondul reducerilor de costuri, si a confirmat tintele pentru 2009, relateaza Bloomberg, preluat de NewsIn.



Profitul net a crescut la 959 milioane euro, de la 895 milioane euro in aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat compania germana. Analistii estimau, in medie, un profit de 830 milioane euro, potrivit unu sondaj Bloomberg. Deutsche Telekom si-a confirmat tintele afluxului de cash-flow din acest an, de 7 miliarde euro.

"Marja este solida si afluxul de capital este incurajator. Rezultatele vor majora estimarile legate de dividende", a declarat Guy Peddy, analist in cadrul Macquarie Capital Europe.

Deutsche Telekom, ca si concurentii Vodafone si France Telecom, a redus costurile pentru a compensa scaderea cererii de servicii de telecomunicatii, in contextul crizei economice.

Deutsche Telekom isi fuzioneaza operatiunile T-Mobile din Marea Britanie cu divizia Orange, a France Telecom, si majoreaza cheltuielile pentru extinderea retelei T-Mobile in Statele Unite.

Ads

"Am continuat tendinta pozitiva din al doilea trimestru si am intensificat ritmul", a declarat directorul executiv, Rene Obermann.

Deutsche Telekom a mai precizat ca profitul inainte de taxe, impozite, depreciere si amortizari va scadea in acest an cu 2-4%, de la nivelul de 19,46 miliarde euro atins in 2008, excluzand divizia elene OTE.

Afluxul de cash-flow din al treilea trimestru a fost de 5,1 miliarde euro.

Politica grupului ramane de a acorda dividende atractive, a declarat Andreas Leigers, purtator de cuvant al Deutsche Telekom.

In 2008, compania a platit dividende de 78 centi/actiune.

In perioada analizata, vanzarile, incluzand OTE, au crescut cu 5,2%, la 16,3 miliarde euro, de la 15,5 miliarde euro.

Castigurile ajustate inainte de taxe, impozite, depreciere si amortizari au crescut cu 5,2%, la 5,53 miliarde euro, de la 5,3 miliarde euro.

Analistii estimau vanzari de 16,3 miliarde euro si castiguri ajustate inainte de taxe, impozite, depreciere si amortizari de 5,3 miliarde euro.

Ads