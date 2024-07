Connex Vodafone elimina free SMS online, clientii protesteaza cu petitie

Siteul Myx.ro, dedicat clientilor Connex Vodafone, isi va pierde curand functia care il facea atat de interesant - oferirea posibilitatii de a trimite 3 SMS-uri in fiecare zi in orice retea nationala, gratuit.Oricine detinea un numar de telefon de Connex, fie cartela pre paid, fie abonament, putea sa se inregistreze si sa trimita astfel SMS-uri fara niciun cost. Pe Myx.ro, dupa logarea in cont, clientii sunt acum intampinati cu urmatorul mesaj: "Incepand cu data de 24.04.2006 serviciul Web2SMS nu va mai fi disponibil".

Eliminarea gratuitatii serviciului pare o modificare a politicii Connex dupa rebrandingul Vodafone. Oficialii companiei mai spusesera ca isi doresc sa faca economii, sa taie din cheltuieli si sa eficientizeze business-ul pe o piata in care concurenta face oricum ca preturile sa scada continuu. Decizia Connex Vodafone fusese anticipata de modul in care compania gestionase portalul Myx.ro - promovare zero in ultima perioada si lipsa legaturii cu identitatea noua, Vodafone.

Connex Vodafone face o miscare riscanta, pentru ca isi dezamageste o parte importanta dintre clienti prin retragerea unui serviciu gratuit. Prin faptul ca acest site Myx.ro era singurul de pe piata telefoniei mobile din Romania care oferea gratuitate pentru clientii companiei in cazul trimiterii de SMS-uri in orice retea nationala, unele persoane alesesera Connex si pentru a beneficia de acest lucru.

Reactiile nu au intarziat sa apara: pe forumuri de specialitate pe internet se discuta intens, in termen foarte critici, despre decizia Connex Vodafone. Mai mult decat atat, a aparut si un site http://web2sms.e-arti.org/sign.php care gazduieste posibilitatea semnarii unei petitii speciale. Clientii au posibilitatea sa semneze petitia si sa protesteze astfel impotriva deciziei companiei. Siteul pare sa se bucure de un succes imens, atat timp cat conform trafic.ro a ajuns pe primul loc in clasamentul site-urilor de divertisment din Romania!

"Aceasta petitie are scop strict informativ si ea nu va fi folosita decat in scopul de a aduna cat mai multe opinii si pareri obiective cu privire la decizia Connex de a renunta la serviciul gratuit Web2Sms. Consideram ca prezenta petitie nu aduce niciun prejudiciu companiei Connex-Vodafone, fiind doar un loc de exprimare a opiniilor celor ce sunt de acord cu prezenta petitie", se arata pe siteul indicat mai sus.

Opiniile sunt insa extrem de critice: "chiar sunt fidela connex... dar daca chiar faceti astea imi dati un motiv in plus sa ma mut la orange sau la cosmote... chiar se merita sa va pierdeti clientii? multi or sa ma urmeze..." sau "cea mai mare prostie posibila. rusine" sau "nu va mai saturati de profit ... nu mai suna lumea la tarifele voastre aberante?... trimite lumea sms din connex pe Cosmote?" sau "va rog nu scoateti optiunea asta ca e cea mai tare . ma mut pe orange daca o scoateti" sau "tipic romanesc, cand ceva e aproximativ gratis, iar oamenii sunt foarte incantati, afacerea se incheie. pentru elevi, studenti era ceva foarte bun... sunt dezamagita...".

Pana la ora publicarii acestui articol, pe site erau deja 18275 de semnaturi, insa este adevarat ca multe nu aveau datele complete ale semnatarilor, ceea ce nu inseamna insa ca nu ar fi reale. Daca analizam concret legalitatea deciziei Connex Vodafone, aceasta este justa din acest punct de vedere, compania nu garanta serviciul contractual si deci avea dreptul sa il elimine oricand. La nivel de etica in afaceri si din punctul de vedere al fidelizarii clientilor, decizia poate fi considerata insa una extrem de riscanta. Ca si companie, nu ai voie, in mod normal, sa-ti superi clientul, risti sa se fereasca de tine ulterior si sa te considere antipatic.

In Romania, in domeniul telecomunicatiilor mobile, companiile aleg insa regulat sa adopte decizii care ii dezamagesc pe utilizatori: Connex nu se afla la prima abatere, cu ani in urma a renuntat sa mai ofere clientilor Kamarad tariful de 1 cent pe minut in retea, desi practic era un tarif promis la activarea cartelei pre paid; un caz mai recent este cel al Cosmote, care a intrerupt mai devreme o oferta, modificand "promisiunea" din mers.

