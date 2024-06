Connex Vodafone si Orange lanseaza simultan, doua noi produse - 15 Martie 2006

Operatorul de telefonie mobila Orange lanseaza Business Flexibil Grup, un abonament unic pe piata romaneasca, care ofera clientilor flexibilitate si controlul bugetului de comunicare.Prin Business Flexibil Grup, un singur abonament cu credit inclus poate fi folosit de catre doi pana la zece utilizatori, fiecare avand propriul sau numar de telefon.

Creditul inclus in abonament poate fi folosit pentru a suna in tara sau in strainatate, pentru a trimite mesaje scrise sau mesaje multimedia, pentru a naviga pe wap sau pe internet, in functie de necesitatile de comunicare ale companiei.

Utilizatorii beneficiaza de 50 la suta reducere la tarifele pentru convorbiri si mesaje scrise intre membrii grupului si de bonus lunar de pana la 1.500 de minute nationale pentru fiecare abonament. Pentru fiecare utilizator in plus se plateste o taxa lunara de sapte dolari.

Prin programul Orange Thank You, dupa opt luni in reteaua Orange, abonatii Business Flexibil Grup primesc in plus si un credit cadou lunar.

Tot azi, Connex Vodafone a lansat Vodafone Mobile Connect, primul serviciu Vodafone care aduce clientilor din mediul de afaceri noi beneficii semnificative si o experienta de utilizare superioara.

Vodafone Mobile Connect ofera clientilor serviciilor 3G acces rapid si usor la Internet si la aplicatiile companiei, precum e-mail, Intranet, calendar, editor de agenda telefonica, SMS sau monitor de trafic de date, furnizand viteze de transfer al datelor de pana la 384 kbps.

Serviciul este lansat impreuna cu o varietate de oferte care raspund diferitelor nevoi de comunicare in mediul de business, de la pachetul Unlimited Mobile Internet & Office, pentru clientii cu nevoi extinse de comunicare, pana la oferte cu trafic de la 50 la 500 MB inclus.

Clientii care aleg pachetul Unlimited Mobile Internet & Office pot adauga la aceasta oferta si optiunea care asigura acces la reteaua companiei si in roaming, prin toate diviziile si retelele partenere Vodafone.

